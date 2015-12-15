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IBAN в Украине

IBAN в Украине
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:код ЄДРПОУ тоже не нужен же, вроде?

Нужен
  freeze написав:Про какое то упрощение выглядит как неудачный юмор.
Естественно и операционисткам и гражданам будет сложнее вводить безумно длинную цифровую цепочку.

Упрощения для переводов внутри страны нет по сути. Проще становится с международными переводами
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:20

  Faceless написав:
  _hunter написав:код ЄДРПОУ тоже не нужен же, вроде?

Нужен

А зачем? -- банк же сам "знает" ЄДРПОУ своего клиента. -- переход на новый формат хорошее время избавиться от этого пережитка совка...
Т.е. раньше это нужно было для "проверки" правильности реквизитов (не совпала пара счет/код -- "что-то пошло не так") да упрощения "стука" в налоговую.
Но сейчас в IBAN есть контрольный разряд, а "стучат" банки сугубо по электронным каналам. В чем смысл указания ЄДРПОУ?
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 07 сер, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:28

  _hunter написав:А зачем? -- банк же сам "знает" ЄДРПОУ своего клиента. -- переход на новый формат хорошее время избавиться от этого пережитка совка...
Т.е. раньше это нужно было для "проверки" правильности реквизитов (не совпала пара счет/код -- "что-то пошло не так") да упрощения "стука" в налоговую.
Но сейчас в IBAN есть контрольный разряд, а "стучат" банки сугубо по электронным каналам. В чем смысл указания ЄДРПОУ?


Контрольный разряд и раньше был в номере счета.
Но ни он, не нышний в Ибане не дает возможность идентифицировать правильность реквизитов клиент-счет.
Убрать то эту проверку можно. Как сейчас так и ранее. Ибан тут не причем.
Но врядли будут. И думаю тут дело не в самой проверке, а в данных о платежах клиентов которые оседают в платежном центре НБУ.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:04

  _hunter написав:
  ol_zy написав:
  V2 написав:Переваги IBAN
Як зазначають у НБУ, перехід на новий стандарт призведе до скорочення кількості обов'язкових реквізитів для платіжних документів.

+4 символа и +5 нолей, как бы наоборот увеличивает кол-во вводимых реквизитов, хотя количество полей ввода сокращается аж на 1 поле - МФО, которое в счет засунули.
Теперь главное с кол-вом 0 не промахнутся при вводе.

код ЄДРПОУ тоже не нужен же, вроде?

  freeze написав:Про какое то упрощение выглядит как неудачный юмор.
Естественно и операционисткам и гражданам будет сложнее вводить безумно длинную цифровую цепочку.

А зачем их руками вводить? -- от получателя копируем, у себя "вставляем".
или это про бумажные квитанции? -- ну там ССЗБ...

Нужен конечно, без ЄДРПОУ никак...
Если счет в виде скана, то особо не покопируешь...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:08

  _hunter написав:
  Faceless написав:
  _hunter написав:код ЄДРПОУ тоже не нужен же, вроде?

Нужен

А зачем? -- банк же сам "знает" ЄДРПОУ своего клиента. -- переход на новый формат хорошее время избавиться от этого пережитка совка...
Т.е. раньше это нужно было для "проверки" правильности реквизитов (не совпала пара счет/код -- "что-то пошло не так") да упрощения "стука" в налоговую.
Но сейчас в IBAN есть контрольный разряд, а "стучат" банки сугубо по электронным каналам. В чем смысл указания ЄДРПОУ?

нет никакого разряда или вот те 2 цифры после UA? Но и там легко сделав 2 ошибки вписаться в любую проверку, а название ЮЛ часто могут дублироваться поэтому без ЄДРПОУ не выйдет. Вот название ЮЛ можно было бы и убрать в нем можно ошибаться и сокращать как хочешь. Думаю название особо никто и не контролирует.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 00:03

  ol_zy написав:
  Ethereum написав:
  Мизантрóп написав:Ethereum на главной или в реквизитах


Дякую . Хто вже робив поповнення по IBAN з Європи? Є комісія?
В Європі немає комісії при переказі SEPA.

В альфе при зачислении комиссий вроде и не было никогда по ибан, что на счет, что на карту. Только валюта счета/карты должна совпадать. Правда это свифтом шло, но не думаю, что будет комиссия за SEPA.


От немає чого триндіти ,як не знаєш нічого. Саме такі всі виборці Зе.
При переводі з Англії по ІБАН Альфа зняла 7.5 євро з 100 євро. На другий раз попробую 1000 вивести і відпишуся.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 00:19

  Ethereum написав:
  ol_zy написав:
  Мизантрóп написав:Ethereum на главной или в реквизитах
  Ethereum написав:
Дякую . Хто вже робив поповнення по IBAN з Європи? Є комісія?
В Європі немає комісії при переказі SEPA.

В альфе при зачислении комиссий вроде и не было никогда по ибан, что на счет, что на карту. Только валюта счета/карты должна совпадать. Правда это свифтом шло, но не думаю, что будет комиссия за SEPA.


От немає чого триндіти ,як не знаєш нічого. Саме такі всі виборці Зе.
При переводі з Англії по ІБАН Альфа зняла 7.5 євро з 100 євро. На другий раз попробую 1000 вивести і відпишуся.

Со особоодаренных избирателей По грех не снять...
С Венгрии Евро зашли без комиссий, правда это был возврат с АЗС.
То может отправитель указал комиссию снять за счет получателя. Где у Альфы в тарифах % за зачисление? Прям так в выписке и было отдельной строкой комиссия за зачисление?
С пионера также заходит без комиссии (пионер берет свою, но и все)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:54

  ol_zy написав:
  _hunter написав:А зачем их руками вводить? -- от получателя копируем, у себя "вставляем".
или это про бумажные квитанции? -- ну там ССЗБ...

Нужен конечно, без ЄДРПОУ никак...
Если счет в виде скана, то особо не покопируешь...

Для этого уже давно QR коды применяют.

  ol_zy написав:
  _hunter написав:А зачем? -- банк же сам "знает" ЄДРПОУ своего клиента. -- переход на новый формат хорошее время избавиться от этого пережитка совка...
Т.е. раньше это нужно было для "проверки" правильности реквизитов (не совпала пара счет/код -- "что-то пошло не так") да упрощения "стука" в налоговую.
Но сейчас в IBAN есть контрольный разряд, а "стучат" банки сугубо по электронным каналам. В чем смысл указания ЄДРПОУ?

нет никакого разряда или вот те 2 цифры после UA? Но и там легко сделав 2 ошибки вписаться в любую проверку, а название ЮЛ часто могут дублироваться поэтому без ЄДРПОУ не выйдет. Вот название ЮЛ можно было бы и убрать в нем можно ошибаться и сокращать как хочешь. Думаю название особо никто и не контролирует.

Да -- вот те 2 цифры. Там хитрый алгоритм -- сделать "правильные" ошибки не так уж и просто.
Более того: в "развитых" странах используется только IBAN -- значит ошибки в реквизитах случаются довольно редко...
А название получателя -- это вообще поле "для себя" -- для быстрого поиска в архиве. Туда хоть ABC писать можно.
Тут, похоже, причина (как уже выше кто-то подсказал) в том, что НБУ хочет у себя (СЕП через них ходит) видеть всех получателей без доп-запросов.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:29

В общем, судя по новым платежным шаблонам многих банков, для плательщика по факту совершенно ничего в платежках не изменилось.
Как были, так и остались МФО, ИПН, ЄДРПОУ, ФИО, НАЗВАНИЕ отправителей/получателей и Назначение плажа.
Просто к старому 14-значному номеру счета тупо добавили спереди еще 15 знаков.
Ну, такая себе реформа... :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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