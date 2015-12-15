|
|
|
IBAN в Украине
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:06
_hunter написав:
код ЄДРПОУ тоже не нужен же, вроде?
Нужен
freeze написав:
Про какое то упрощение выглядит как неудачный юмор.
Естественно и операционисткам и гражданам будет сложнее вводить безумно длинную цифровую цепочку.
Упрощения для переводов внутри страны нет по сути. Проще становится с международными переводами
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25292
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1124 раз.
- Подякували: 5950 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:20
Faceless написав: _hunter написав:
код ЄДРПОУ тоже не нужен же, вроде?
Нужен
А зачем? -- банк же сам "знает" ЄДРПОУ своего клиента. -- переход на новый формат хорошее время избавиться от этого пережитка совка...
Т.е. раньше это нужно было для "проверки" правильности реквизитов (не совпала пара счет/код -- "что-то пошло не так") да упрощения "стука" в налоговую.
Но сейчас в IBAN есть контрольный разряд, а "стучат" банки сугубо по электронным каналам. В чем смысл указания ЄДРПОУ?
Востаннє редагувалось _hunter
в Сер 07 сер, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 970
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 сер, 2019 15:28
_hunter написав:
А зачем? -- банк же сам "знает" ЄДРПОУ своего клиента. -- переход на новый формат хорошее время избавиться от этого пережитка совка...
Т.е. раньше это нужно было для "проверки" правильности реквизитов (не совпала пара счет/код -- "что-то пошло не так") да упрощения "стука" в налоговую.
Но сейчас в IBAN есть контрольный разряд, а "стучат" банки сугубо по электронным каналам. В чем смысл указания ЄДРПОУ?
Контрольный разряд и раньше был в номере счета.
Но ни он, не нышний в Ибане не дает возможность идентифицировать правильность реквизитов клиент-счет.
Убрать то эту проверку можно. Как сейчас так и ранее. Ибан тут не причем.
Но врядли будут. И думаю тут дело не в самой проверке, а в данных о платежах клиентов которые оседают в платежном центре НБУ.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2782
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:04
_hunter написав: ol_zy написав: V2 написав:
Переваги IBAN
Як зазначають у НБУ, перехід на новий стандарт призведе до скорочення кількості обов'язкових реквізитів для платіжних документів.
+4 символа и +5 нолей, как бы наоборот увеличивает кол-во вводимых реквизитов, хотя количество полей ввода сокращается аж на 1 поле - МФО, которое в счет засунули.
Теперь главное с кол-вом 0 не промахнутся при вводе.
код ЄДРПОУ тоже не нужен же, вроде?
freeze написав:
Про какое то упрощение выглядит как неудачный юмор.
Естественно и операционисткам и гражданам будет сложнее вводить безумно длинную цифровую цепочку.
А зачем их руками вводить? -- от получателя копируем, у себя "вставляем".
или это про бумажные квитанции? -- ну там ССЗБ...
Нужен конечно, без ЄДРПОУ никак...
Если счет в виде скана, то особо не покопируешь...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5339
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 353 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:08
_hunter написав: Faceless написав: _hunter написав:
код ЄДРПОУ тоже не нужен же, вроде?
Нужен
А зачем? -- банк же сам "знает" ЄДРПОУ своего клиента. -- переход на новый формат хорошее время избавиться от этого пережитка совка...
Т.е. раньше это нужно было для "проверки" правильности реквизитов (не совпала пара счет/код -- "что-то пошло не так") да упрощения "стука" в налоговую.
Но сейчас в IBAN есть контрольный разряд, а "стучат" банки сугубо по электронным каналам. В чем смысл указания ЄДРПОУ?
нет никакого разряда или вот те 2 цифры после UA? Но и там легко сделав 2 ошибки вписаться в любую проверку, а название ЮЛ часто могут дублироваться поэтому без ЄДРПОУ не выйдет. Вот название ЮЛ можно было бы и убрать в нем можно ошибаться и сокращать как хочешь. Думаю название особо никто и не контролирует.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5339
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 353 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 00:03
ol_zy написав: Ethereum написав: Мизантрóп написав:Ethereum
на главной или в реквизитах
Дякую . Хто вже робив поповнення по IBAN з Європи? Є комісія?
В Європі немає комісії при переказі SEPA.
В альфе при зачислении комиссий вроде и не было никогда по ибан, что на счет, что на карту. Только валюта счета/карты должна совпадать. Правда это свифтом шло, но не думаю, что будет комиссия за SEPA.
От немає чого триндіти ,як не знаєш нічого. Саме такі всі виборці Зе.
При переводі з Англії по ІБАН Альфа зняла 7.5 євро з 100 євро. На другий раз попробую 1000 вивести і відпишуся.
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 659
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 сер, 2019 00:19
Ethereum написав: ol_zy написав: Мизантрóп написав:Ethereum
на главной или в реквизитах
Ethereum написав:
Дякую . Хто вже робив поповнення по IBAN з Європи? Є комісія?
В Європі немає комісії при переказі SEPA.
В альфе при зачислении комиссий вроде и не было никогда по ибан, что на счет, что на карту. Только валюта счета/карты должна совпадать. Правда это свифтом шло, но не думаю, что будет комиссия за SEPA.
От немає чого триндіти ,як не знаєш нічого. Саме такі всі виборці Зе.
При переводі з Англії по ІБАН Альфа зняла 7.5 євро з 100 євро. На другий раз попробую 1000 вивести і відпишуся.
Со особоодаренных избирателей По грех не снять...
С Венгрии Евро зашли без комиссий, правда это был возврат с АЗС.
То может отправитель указал комиссию снять за счет получателя. Где у Альфы в тарифах % за зачисление? Прям так в выписке и было отдельной строкой комиссия за зачисление?
С пионера также заходит без комиссии (пионер берет свою, но и все)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5339
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 353 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:54
ol_zy написав: _hunter написав:
А зачем их руками вводить? -- от получателя копируем, у себя "вставляем".
или это про бумажные квитанции? -- ну там ССЗБ...
Нужен конечно, без ЄДРПОУ никак...
Если счет в виде скана, то особо не покопируешь...
Для этого уже давно QR коды применяют.
ol_zy написав: _hunter написав:
А зачем? -- банк же сам "знает" ЄДРПОУ своего клиента. -- переход на новый формат хорошее время избавиться от этого пережитка совка...
Т.е. раньше это нужно было для "проверки" правильности реквизитов (не совпала пара счет/код -- "что-то пошло не так") да упрощения "стука" в налоговую.
Но сейчас в IBAN есть контрольный разряд, а "стучат" банки сугубо по электронным каналам. В чем смысл указания ЄДРПОУ?
нет никакого разряда или вот те 2 цифры после UA? Но и там легко сделав 2 ошибки вписаться в любую проверку, а название ЮЛ часто могут дублироваться поэтому без ЄДРПОУ не выйдет. Вот название ЮЛ можно было бы и убрать в нем можно ошибаться и сокращать как хочешь. Думаю название особо никто и не контролирует.
Да -- вот те 2 цифры. Там хитрый алгоритм -- сделать "правильные" ошибки не так уж и просто.
Более того: в "развитых" странах используется только IBAN -- значит ошибки в реквизитах случаются довольно редко...
А название получателя -- это вообще поле "для себя" -- для быстрого поиска в архиве. Туда хоть ABC писать можно.
Тут, похоже, причина (как уже выше кто-то подсказал) в том, что НБУ хочет у себя (СЕП через них ходит) видеть всех получателей без доп-запросов.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 970
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:29
В общем, судя по новым платежным шаблонам многих банков, для плательщика по факту совершенно ничего в платежках не изменилось.
Как были, так и остались МФО, ИПН, ЄДРПОУ, ФИО, НАЗВАНИЕ отправителей/получателей и Назначение плажа.
Просто к старому 14-значному номеру счета тупо добавили спереди еще 15 знаков.
Ну, такая себе реформа...
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3828
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1197 раз.
- Подякували: 476 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:34
lubopytnaya написав:
В общем, судя по новым платежным шаблонам многих банков, для плательщика по факту совершенно ничего в платежках не изменилось.
Как были, так и остались МФО, ИПН, ЄДРПОУ, ФИО, НАЗВАНИЕ отправителей/получателей и Назначение плажа.
Просто к старому 14-значному номеру счета тупо добавили спереди еще 15 знаков.
Ну, такая себе реформа...
Имхо МФО в платежке уберут в ноябре. Реформа будет более заметна. )
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2782
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12
|15400
|
|
|5
|8413
|
|
|7
|3950
|
Пон 06 бер, 2017 17:13
xxx
|