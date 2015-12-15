IBAN в Украине
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 сер, 2019 07:21
Aps написав:
Контрольный разряд и раньше был в номере счета.
Может и был, только никто (или мало кто) его на уровне ПО не контролировал. Сам один раз указал неправильный счёт при уплане налога, платеж ушел, потом через день или два вернулся.
Теперь контрольное число прописано прямо в "стандарте" и будет проверяться (я надеюсь) ещё на этапе создания платежа.
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 22 сер, 2019 09:09
vitaliy_berdinskikh написав: Aps написав:
Контрольный разряд и раньше был в номере счета.
Может и был, только никто (или мало кто) его на уровне ПО не контролировал. Сам один раз указал неправильный счёт при уплане налога, платеж ушел, потом через день или два вернулся.
Теперь контрольное число прописано прямо в "стандарте" и будет проверяться (я надеюсь) ещё на этапе создания платежа.
И раньше было прописано.
Додаток 2 если интересно
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17
Как себе представляете что банки не выполняют требование законов?
Все контролировали и банки и НБУ.
Aps
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:08
vitaliy_berdinskikh написав:
Может и был, только никто (или мало кто) его на уровне ПО не контролировал.
Неправда. Он обязательно контролировался, причем даже сразу при вводе реквизитов в ИБ. И во всех АБС. Это совершенно стандартная проверка, точно так же как номера карт по алгоритму Луна проверяют.
vitaliy_berdinskikh написав:
Сам один раз указал неправильный счёт при уплане налога, платеж ушел, потом через день или два вернулся.
Это надо реально постараться, ну или вы где-то на почте квитанцию заполняли
Faceless
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