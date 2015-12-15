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IBAN в Украине

IBAN в Украине
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:21

Re: IBAN в Украине

  Aps написав:Контрольный разряд и раньше был в номере счета.

Может и был, только никто (или мало кто) его на уровне ПО не контролировал. Сам один раз указал неправильный счёт при уплане налога, платеж ушел, потом через день или два вернулся.

Теперь контрольное число прописано прямо в "стандарте" и будет проверяться (я надеюсь) ещё на этапе создания платежа.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:09

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Aps написав:Контрольный разряд и раньше был в номере счета.

Может и был, только никто (или мало кто) его на уровне ПО не контролировал. Сам один раз указал неправильный счёт при уплане налога, платеж ушел, потом через день или два вернулся.

Теперь контрольное число прописано прямо в "стандарте" и будет проверяться (я надеюсь) ещё на этапе создания платежа.


И раньше было прописано.
Додаток 2 если интересно
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17

Как себе представляете что банки не выполняют требование законов?
Все контролировали и банки и НБУ.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:08

Re: IBAN в Украине

  vitaliy_berdinskikh написав:Может и был, только никто (или мало кто) его на уровне ПО не контролировал.

Неправда. Он обязательно контролировался, причем даже сразу при вводе реквизитов в ИБ. И во всех АБС. Это совершенно стандартная проверка, точно так же как номера карт по алгоритму Луна проверяют.
  vitaliy_berdinskikh написав:Сам один раз указал неправильный счёт при уплане налога, платеж ушел, потом через день или два вернулся.
Это надо реально постараться, ну или вы где-то на почте квитанцию заполняли
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:31

Re: IBAN в Украине

  Faceless написав:Неправда. Он обязательно контролировался, причем даже сразу при вводе реквизитов в ИБ. И во всех АБС.

Я платил через iFobs, он стоит наверное в половине банков, если не больше.

  • Платеж был принят самой программой. Я вообще не помню ни одного случая чтобы iFobs ругался на то что какой-то из реквизитов, ЕДРПОУ или номер счёта, неверный. А опечатки в реквизитах случались, но после того случая я всё перепроверяю по несколько раз или просто клонирую старый платеж чтобы избежать ошибок.
  • Платеж был принят банком (это был ОТП), насколько я понимаю там сидит или человек или программа которая верифицирует платежи.
  • Платеж был принят платежной системой и отправлен в другой банк. Делаю такой вывод потому что платёж был проведен банком и деньги со счёта ушли. Заметил я ошибку через несколько дней когда обнаружил что остаток на счету больше и нашел в истории возврат платежа, который был сделал то ли на следующий, то ли через один день.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:56

Re: IBAN в Украине

  Faceless написав:Это надо реально постараться, ну или вы где-то на почте квитанцию заполняли

Какая разница была это почта (где только недавно появилась возможность платить, к слову) или касса банка, или программа. Важно то что платеж с неправильным номером счёта должен был завернут сразу. А он ушел.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Faceless написав:Неправда. Он обязательно контролировался, причем даже сразу при вводе реквизитов в ИБ. И во всех АБС.

Я платил через iFobs, он стоит наверное в половине банков, если не больше.

  • Платеж был принят самой программой. Я вообще не помню ни одного случая чтобы iFobs ругался на то что какой-то из реквизитов, ЕДРПОУ или номер счёта, неверный. А опечатки в реквизитах случались, но после того случая я всё перепроверяю по несколько раз или просто клонирую старый платеж чтобы избежать ошибок.
  • Платеж был принят банком (это был ОТП), насколько я понимаю там сидит или человек или программа которая верифицирует платежи.
  • Платеж был принят платежной системой и отправлен в другой банк. Делаю такой вывод потому что платёж был проведен банком и деньги со счёта ушли. Заметил я ошибку через несколько дней когда обнаружил что остаток на счету больше и нашел в истории возврат платежа, который был сделал то ли на следующий, то ли через один день.

Была именно опечатка в номере счета? Или просто "старый" счет, а налоговая изменила реквизиты? Так как не могу утверждать конкретно за АйФобс, но ОДБ (скорее всего Б2) отлупила бы счет с опечаткой (несоответствием контрольного разряда) сразу же. То, что деньги списались, еще не обязательно означает, что СЭП приняла платеж - они могли списаться на транзитник, а потом вернуться как раз потому, что реквизиты получателя были некорректны. Это подтверждается еще и тем, что деньги вернулись быстро - по моему опыту, неудачный СЭП (например, ЕДРПОУ неверно указан, либо счет закрыт) болтается дней пять, пока его вернут
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:02

  vitaliy_berdinskikh написав:Я платил через iFobs, он стоит наверное в половине банков, если не больше.

[*]Платеж был принят самой программой. Я вообще не помню ни одного случая чтобы iFobs ругался на то что какой-то из реквизитов, ЕДРПОУ или номер счёта, неверный. А опечатки в реквизитах случались, но после того случая я всё перепроверяю по несколько раз или просто клонирую старый платеж чтобы избежать ошибок.


ЕДРПОУ они вряд ли проверяют. А вот счет должны.
НБУ 100% проверяет. Деньги на счет с неправильным ключем из банка не уйдут.
Да и зачем помнить случаи? Введите сейчас с изменением цифры в конце счета да проверьте если есть возможность.
До 1 ноября еще время есть удостовериться.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:38

  Aps написав: ЕДРПОУ они вряд ли проверяют. А вот счет должны.

Контрольный разряд и в ЕДРПОУ есть -- нет причин не проверять (на корректность, естественно -- на соответствие -- это уже в банке получателе).
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