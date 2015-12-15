IBAN в Украине

Додано: Чет 22 сер, 2019 10:59

vitaliy_berdinskikh написав: Faceless написав: Неправда. Он обязательно контролировался, причем даже сразу при вводе реквизитов в ИБ. И во всех АБС. Неправда. Он обязательно контролировался, причем даже сразу при вводе реквизитов в ИБ. И во всех АБС.

Я платил через iFobs, он стоит наверное в половине банков, если не больше.



Платеж был принят самой программой. Я вообще не помню ни одного случая чтобы iFobs ругался на то что какой-то из реквизитов, ЕДРПОУ или номер счёта, неверный. А опечатки в реквизитах случались, но после того случая я всё перепроверяю по несколько раз или просто клонирую старый платеж чтобы избежать ошибок.

Платеж был принят банком (это был ОТП), насколько я понимаю там сидит или человек или программа которая верифицирует платежи.

Платеж был принят платежной системой и отправлен в другой банк. Делаю такой вывод потому что платёж был проведен банком и деньги со счёта ушли. Заметил я ошибку через несколько дней когда обнаружил что остаток на счету больше и нашел в истории возврат платежа, который был сделал то ли на следующий, то ли через один день. Я платил через iFobs, он стоит наверное в половине банков, если не больше.

Была именно опечатка в номере счета? Или просто "старый" счет, а налоговая изменила реквизиты? Так как не могу утверждать конкретно за АйФобс, но ОДБ (скорее всего Б2) отлупила бы счет с опечаткой (несоответствием контрольного разряда) сразу же. То, что деньги списались, еще не обязательно означает, что СЭП приняла платеж - они могли списаться на транзитник, а потом вернуться как раз потому, что реквизиты получателя были некорректны. Это подтверждается еще и тем, что деньги вернулись быстро - по моему опыту, неудачный СЭП (например, ЕДРПОУ неверно указан, либо счет закрыт) болтается дней пять, пока его вернут