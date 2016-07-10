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Чарджбек и приватбанк (как вернуть свои деньги ?)
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 28 сер, 2015 21:23
Вопрос к представителю PrivatBank Вчера в чате с представителем ПриватБанка дал заявки на chardgeback средств на карты VIZA и MC. Заявки приняли в работу о чем пришли соответствующие СМС. Вопрос в следующем. Должен ли я был оставить официальную (на бумаге) заявку на возврат с соответствующими пояснениями причины или как? Спасибо
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amd2
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Додано: П'ят 28 сер, 2015 22:12
amd2 написав:
Вопрос к представителю PrivatBank
Вчера в чате с представителем ПриватБанка дал заявки на chardgeback средств на карты VIZA и MC. Заявки приняли в работу о чем пришли соответствующие СМС. Вопрос в следующем. Должен ли я был оставить официальную (на бумаге) заявку на возврат с соответствующими пояснениями причины или как? Спасибо
Нет, не бумаге не нужно (по крайней мере я не писал)
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sobolev1988
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Додано: Пон 27 тра, 2019 14:59
Добрый день. Актуальная тема. Нахожусь в поисках возможности возврата денег уже четвертый месяц. Знакомый финансист говорит, чтобы я сразу обращалась в чарджбек компанию. Хочу сначала пообщаться с реальными людьми, которые производили возврат средств. Интересуют именно украинские компании, которые могут помочь в моем вопросе.
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El Kotova
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