Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 09:53
THB написав:
По акции сними 500гр на кассе магазина по тихому упала 100 еще 28.12.
Что за акция?
andreyiskra
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:12
Купить на 100 и снять 500 - получишь 100.
THB
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:15
THB написав:
Купить на 100 и снять 500 - получишь 100.
Может так :"Розрахуйтеся карткою ПриватБанку на суму від 100 гривень та отримайте на касі магазину готівку на суму до 500 гривень." Я снимал на кассе 10грн.
Golf_streem
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:23
andreyiskra написав:
Ни во что. Просто упал на карту.
жаль. Ничего интересного по депо у них неосталось.
sergia
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:27
Golf_streem написав: THB написав:
Купить на 100 и снять 500 - получишь 100.
Может так :"Розрахуйтеся карткою ПриватБанку на суму від 100 гривень та отримайте на касі магазину готівку на суму до 500 гривень." Я снимал на кассе 10грн.
Не суть важно, #в Межах лимита 500гр# Я по бАгатому,на все 500 😊 кешбек выплатили,акция закончилась 15.12.
THB
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:39
sergia написав: andreyiskra написав:
Ни во что. Просто упал на карту.
жаль. Ничего интересного по депо у них неосталось.
а як же 0.01% в валюті в рік!
в деяких банках вже 0.00001%
так що по богатому ще тут
greenozon
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:31
Сегодня банк с клиентами работает??? Нужно срочно получить карточку....
ihorsic
Повідомлень: 587
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:58
Golf_streem написав:
Розрахуйтеся карткою ПриватБанку на суму від 100 гривень та отримайте на касі магазину готівку на суму до 500 гривень
Я все условия выполнил, а 100 ни на одной из карт и нет). Правда по мелкому: снял 100 и скупился до 150.
Как лучше представителей ПБ подергать?
sergia
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:13
ihorsic написав:
Сегодня банк с клиентами работает??? Нужно срочно получить карточку....
Працює, але клієнтів туча, а працівників обмаль. Я заходив до ТСО, бо в магазині совав франклінів в термінал з метою обновлення старого паперу отриманого з укрексіму, то він уже був забуханий і видав, що купюри не приймає.
Цінні папери у п24;
На період новорічних свят з 30 грудня до 9 січня сервіс "Цінні папери" тимчасово недоступний. Роботу сервісу буде відновлено 10 січня. Вибачте за незручності.
Всіх з НР.
Ой+
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:31
ihorsic написав:
Сегодня банк с клиентами работает??? Нужно срочно получить карточку....
Картку(віртуальну) можна оформити онлайн в Приват24.
На нашому сайті ви можете знайти інформацію про графік роботи відділень -
https://privatbank.ua/map
ПриватБанк
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