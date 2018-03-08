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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Додано: Сер 24 тра, 2017 16:18
Re: "Черный список" работников
Мда, вот после такого резко сократится приток соискателей.
Додано: Чет 01 чер, 2017 09:48
Недобросовестный работник. Кидает людей на деньги
Шевчук Юрий, дал объявление на olx по поводу услуг подсобников. Нашел заказчика. Потом дал объявление и нашел 2-х рабочих, которых отправил на работу 18.05.2017. Деньги от заказчика получил в полном объеме (вместе с своими процентами), а ребятам не заплатил!!!
Вот такой он му***!!!
Работает в паре с Арустамяном Николаем Кареновычем (или пользуется его карточкой). Коля людей набирает, а Юрий КИДАЕТ!!!!
Всем кто знает этого типа - скажите что он моральный ур**, который в день расчета с рабочими, (которые гнули спины весь день), набухался, а на следующий день включил "мороз" и так деньги и не вернул!!!!!
Его телефоны - 068-913-13-70, 067-121-79-61.
Юра, пусть в твоей жизни всё будет так, как ты поступил с нами!!!!
Додано: Пон 12 чер, 2017 14:38
chery столкнулась сама с этим мошенником. Попробовала найти его на специализированном сайте поиска мошенников плут ком юа , и нашла информацию о нем –
Додано: Пон 12 чер, 2017 14:52
Бондаренко Олег Олександрович
Бондаренко Роман Олександрович (ІНН 3450515950)
1. період роботи 1 місяць
2. компанія "coffee.ua", тел. 044-355-05-15
Бондаренко Олег Олександрович в зник із досить великою сумою коштів, що належали фірмі, де працював. Телефон звісно вимкнений. Розповідає, що студент-заочник КПІ, але як опинилось його відчислили у 2016 році.
Будьте обережні!!!!!
Додано: Суб 11 лис, 2017 14:55
Курьер-вор
Нагорный Сергей Владимирович МЕ901871 +380987228696
Пол года работал курьером. Присвоил себе выручку магазина. Работодатели будьте осторожны!
Юрий Зозуля
Старший менеджер
Интернет-магазин All4MAc.com.ua
+380983384344
Додано: Чет 14 гру, 2017 13:19
Осторожно! Пидгурская Ирина Александровна
Пидгурская Ирина Александровна (19.05.1984 г.р., прож.: г. Тернополь, тел. +380976370219, почта: irenapidhurska@yahoo.com)
Проработала всего неделю, работала плохо, все время задерживалась, много времени тратила впустую. Когда мы решили разойтись - испортила рабочие таблицы, нашим партнерам и сотрудникам разослала письма с выдумками порочащими нашу репутацию. Но этого ей показалось мало, начала вымогать деньги и шантажировать тем что и дальше будет портить репутацию компании. На нее написано заявление в милицию, будем судиться.
Осторожно, ни за что не связывайтесь!!!
Додано: Чет 11 січ, 2018 22:29
Коваль Ксения, Кошарная Ксения Днепр 0669224914 воровство
Коваль Ксения \ Кошарная Ксения, Днепропетровск, телефон 0669224914, паспорт 000272557, украла более 30000 грн. и скрылась с места работы.
Муж Кошарный Дмитрий, телефон 0980514888
Додано: П'ят 02 лют, 2018 15:29
ЧЁРНЫЙ СПИСОК СОТРУДНИКОВ
ЧЁРНЫЙ СПИСОК СОТРУДНИКОВ
1. Корчомный Евгений Анатольевич
2. Должность: менеджер интернет магазина
3. Интернет магазин Supersumka
4. Уволен сотрудник: Корчомный Евгений Анатольевич, дата рождения, 5 апреля 1991, Киев
5. Период работы - 3 месяца
6. Директор Кожевников Евгений Александрович
8. тел. 38044233-33-85
9. Сотрудник завладел корпоративной информацией, которой в течении работы и после увольнения использовал в своих корыстных целях. Сложилось впечатление, что на работу только для этого и устраивался
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:07
Re: "Черный список" работников
Данилец Валентин Сергеевич 1973г.р., проживает г. Днепр, пр. Мира
Работал в компании "Омега-Автопоставка" в г.Днепр водителем грузового автомобиля
Халатное отношение к технике, пьянство.
Уличен в краже топлива и денежных средств в крупных размерах.
Паршин Д.А. 096-320-87-59
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:10
Уважаемые работодатели, что вы творите?
Понятно что руководствуетесь обидой и благими намерениями, но..
Стаття 188-39 КУпАп - вы не имеете права размещать в открытом доступе персмональные данные.
С уважением.
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