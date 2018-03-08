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"Черный список"
работников

"Черный список" работников
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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:50

kiparis какие работодатели--такие и работники :D :D :D
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:12

Re: "Черный список" работников

Ты посмотри, рабовладельцы совсем нюх потеряли. Опоздания, прогулы, ошибки - из за этого в Ч.С. При этом никто из "рабовладельцев" не указывает личных данных , что неоднократно указано в правилах ветки. Еще потом удивляются что работников найти не могут. Большая проблемма с т.н. работодателями - одни чванливые ур0ды в основном, вот и не накого работать. Осталось работникам завести ответную ветку на роботодателей с таким же вываливанием личных данных, телефонов адресов, номеров машин. Там компромата будет точно не меньше. Вот там веселуха начнется.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:23

  Surfer написав:Ты посмотри, рабовладельцы совсем нюх потеряли. Опоздания, прогулы, ошибки - из за этого в Ч.С. При этом никто из "рабовладельцев" не указывает личных данных , что неоднократно указано в правилах ветки. Еще потом удивляются что работников найти не могут. Большая проблемма с т.н. работодателями - одни чванливые ур0ды в основном, вот и не накого работать. Осталось работникам завести ответную ветку на роботодателей с таким же вываливанием личных данных, телефонов адресов, номеров машин. Там компромата будет точно не меньше. Вот там веселуха начнется.

такие ресурсы есть, например vnutri.org, orabote.net и т.д. Тут можно такие перлы вычитать - куда там блэклисту работников! Мы с коллегами, когда становится скучно, беремся перечитывать отзывы о своей фирме - сразу настроение подымает. Это еще похлеще отзывов на мордокниге, где всегда какую-то гадость напишут недовольные, но никогда не отпишется довольный.
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