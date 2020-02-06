Клиринговый дом

la9 написав:раньше уже написали, что да. И в тарифах есть 1%+5 грн. То есть, банк для любителей нала. Таки, открылся... Не знаю, пригодится или нет, но столб забил. С выплатой в конце, на 1 и 3 года. Менеджер от таких условий посмотрел на меня как на инопланетянина и поспешил сообщить начальнице, видимо, ожидая удивить и ее Но я на ее лице удивления не увидел...
на сайте написано что 370 максимум. От куда вы берет 1-3 года? Йоперный театр
пополнять можно без ограничений что ли? Какие есь ограничения для пополняшки для 1-3 года?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66 написав:пополнять можно без ограничений что ли? Какие есь ограничения для пополняшки для 1-3 года?
Официально - как и везде, кроме последнего месяца. А как на самом деле будет - да кто ж вам такое скажет, как оно на самом деле? Вон, Жлобус... По их же правилам официальным, должен был в декабре принять мое пополнение, а завернул...
Один умный человек когда-то сказал: "Экономика определяет политику" (С) Завтра банку это станет невыгодно, и он просто заблокирует пополнение, и ничего вы не сделаете... Лотерея.