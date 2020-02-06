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Клиринговый дом

Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Клиринговый дом 2.8 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
40%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:29

Re: Клиринговый дом

Что-то мало отзывов про этот клининговый банк
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:54

  la9 написав:
  proftpd66 написав:
  la9 написав:раньше уже написали, что да.
И в тарифах есть 1%+5 грн. То есть, банк для любителей нала.
Таки, открылся... Не знаю, пригодится или нет, но столб забил. С выплатой в конце, на 1 и 3 года.
Менеджер от таких условий посмотрел на меня как на инопланетянина и поспешил сообщить начальнице, видимо, ожидая удивить и ее :mrgreen:
Но я на ее лице удивления не увидел... :D



на сайте написано что 370 максимум. От куда вы берет 1-3 года? Йоперный театр

https://www.clhs.com.ua/deposits/wp-con ... LENNYA.pdf
последний столбик. просто там крайний срок не указан



пополнять можно без ограничений что ли? Какие есь ограничения для пополняшки для 1-3 года?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:20

  proftpd66 написав:пополнять можно без ограничений что ли? Какие есь ограничения для пополняшки для 1-3 года?

Официально - как и везде, кроме последнего месяца. А как на самом деле будет - да кто ж вам такое скажет, как оно на самом деле? Вон, Жлобус... По их же правилам официальным, должен был в декабре принять мое пополнение, а завернул...

Один умный человек когда-то сказал: "Экономика определяет политику" (С)
Завтра банку это станет невыгодно, и он просто заблокирует пополнение, и ничего вы не сделаете...
Лотерея.
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:28

  proftpd66 написав:пополнять можно без ограничений что ли? Какие есь ограничения для пополняшки для 1-3 года?

А как Вы собираетесь пополнять? СЕПом?
Или ногами в кассе?
Какие у них варианты способов пополнения?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:37

  lubopytnaya написав:
  proftpd66 написав:пополнять можно без ограничений что ли? Какие есь ограничения для пополняшки для 1-3 года?

А как Вы собираетесь пополнять? СЕПом?
Или ногами в кассе?
Какие у них варианты способов пополнения?

сеп и ногами. Можете, даже перед пополнением не звонить, ответили на мой вопрос о необходимости предупреждения...
Ох, как-то это... Может, молодой, неопытный еще менагер?))
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:44

Cтавки вниз. Пополнять разрешают.
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:37

  darmet написав:Cтавки вниз. Пополнять разрешают.

При учетной ставке НБУ 11% с 31.01 это еще не предел я считаю...
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:32

  darmet написав:Cтавки вниз. Пополнять разрешают.

Как и Мисто,сразу понятно что один собственник,не чета мамедову
никому не верю
sens
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