Клиринговый дом

la9 написав:раньше уже написали, что да. И в тарифах есть 1%+5 грн. То есть, банк для любителей нала. Таки, открылся... Не знаю, пригодится или нет, но столб забил. С выплатой в конце, на 1 и 3 года. Менеджер от таких условий посмотрел на меня как на инопланетянина и поспешил сообщить начальнице, видимо, ожидая удивить и ее Но я на ее лице удивления не увидел...
на сайте написано что 370 максимум. От куда вы берет 1-3 года? Йоперный театр
пополнять можно без ограничений что ли? Какие есь ограничения для пополняшки для 1-3 года?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66 написав:пополнять можно без ограничений что ли? Какие есь ограничения для пополняшки для 1-3 года?
Официально - как и везде, кроме последнего месяца. А как на самом деле будет - да кто ж вам такое скажет, как оно на самом деле? Вон, Жлобус... По их же правилам официальным, должен был в декабре принять мое пополнение, а завернул...
Один умный человек когда-то сказал: "Экономика определяет политику" (С) Завтра банку это станет невыгодно, и он просто заблокирует пополнение, и ничего вы не сделаете... Лотерея.
la9 написав:Зашел в отделение, думал застолбится. Ну, что сказать... Дно Марианской впадины. Ощущение, что с розницей вообще не умеют работать. Менеджер объяснял условия так, как буд-то я просил у него милйьон на 10 лет без %%... Гунявил что-то там себе под нос...
В общем, плюс один - пополнять депо можно сэпом. Больше плюсов нет. По окончании депо нужно тащиться в отделение и писать заяву о том, что ты хочешь вернуть депо на карту или выдать налом. Пока не придешь - деньги будут на 2620 каком-то. И только после заявы деньги, соответственно, или выдадут через кассу или сбросят на карту. А сразу при открытии написать такую заяву низзя!!! А учитывая, что еще и за выход через п2п берут мзду, то вообще банк исключительно для любителей посещать отделения и с торбами кеша по городу ездить.
Размещаться не стал, ушел. Контакт не налажен.
как насчет выплаты в конце срока и без смс?
А зачем? Как правило, всегда находится с ежемесячной выплатой, сложный процент по которой легко переплевывает в конце срока.