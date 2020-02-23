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Клиринговый дом

Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Клиринговый дом 2.8 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
40%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 06:38

  la9 написав:
  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:На 3 роки не розуміють тонкість Вашої гри.

думаю не поняли выплаты в конце

17,25 и 16,50 - например. Разница %% такова, что лучше их получать в конце. Нал в банкоматах - 2 грн, но раз уж банк в принципе берет комис по депокартам, то сегодня 2 грн, а завтра - может и 2%. А выводить через п2п - вообще жесть - 1%+5 грн. Был еще вариант сделать ежемесячно и делать реинвест на 2630 через приложение, когда нал не нужен, но, по их словам, сейчас приложение это не позволяет, хотя обещают. Но обещать - то дело такое...
В общем, с учетом этих вводных, сделал в конце.
на 100000
при 16,5 с ручной капитализацией - прим 14123 в год,
при 17,25 в конце - 13886, но без гемора!
Т.к., я не знаю, куда реинвестировать под бОльший %%, то выбрал без гемора.

Это за год. Но у вас же и за три года. Разница уже побольше будет.
при 16,5 с ручной капитализацией - прим 48629 за 3 года,
при 17,25 в конце - 41685.
Уже около 7000 грн. Т.е. в годовом варианте около 20 грн/мес, а за 3 года уже 195 грн/мес.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 06:50

  sens написав:
  la9 написав:Зашел в отделение, думал застолбится.
Ну, что сказать... Дно Марианской впадины. Ощущение, что с розницей вообще не умеют работать. Менеджер объяснял условия так, как буд-то я просил у него милйьон на 10 лет без %%... Гунявил что-то там себе под нос...

В общем, плюс один - пополнять депо можно сэпом. Больше плюсов нет. По окончании депо нужно тащиться в отделение и писать заяву о том, что ты хочешь вернуть депо на карту или выдать налом. Пока не придешь - деньги будут на 2620 каком-то. И только после заявы деньги, соответственно, или выдадут через кассу или сбросят на карту. А сразу при открытии написать такую заяву низзя!!!
А учитывая, что еще и за выход через п2п берут мзду, то вообще банк исключительно для любителей посещать отделения и с торбами кеша по городу ездить.

Размещаться не стал, ушел. Контакт не налажен.
как насчет выплаты в конце срока и без смс?

У выплаты в конце срока есть существенный минус: свои деньги увидишь только по окончании срока, тогда как в его течение может возникнуть необходимость в деньгах, которые можно было бы взять из ежемесячных выплат. Или же неожиданно может объявиться возможность открыть депозит с пополнением под более высокий процент, и тогда ежемесячные выплаты можно было бы отправлять на пополнение нового депозита, но все проценты "арестованы" до конца срока.
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Повідомлень: 640
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  #<1 ... 891011
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