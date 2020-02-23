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банках (гарне і погане) / Клиринговый дом Клиринговый дом + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 891011 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Клиринговый дом 2.8 5 10 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 3 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 0 0 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 40% 4 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 20% 2 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 10% 1 Всього голосів : 10 Додано: Пон 24 лют, 2020 06:38 la9 написав: J написав: Квесторе_поверніться написав: На 3 роки не розуміють тонкість Вашої гри.

На 3 роки не розуміють тонкість Вашої гри.

думаю не поняли выплаты в конце думаю не поняли выплаты в конце

17,25 и 16,50 - например. Разница %% такова, что лучше их получать в конце. Нал в банкоматах - 2 грн, но раз уж банк в принципе берет комис по депокартам, то сегодня 2 грн, а завтра - может и 2%. А выводить через п2п - вообще жесть - 1%+5 грн. Был еще вариант сделать ежемесячно и делать реинвест на 2630 через приложение, когда нал не нужен, но, по их словам, сейчас приложение это не позволяет, хотя обещают. Но обещать - то дело такое...

В общем, с учетом этих вводных, сделал в конце.

на 100000

при 16,5 с ручной капитализацией - прим 14123 в год,

при 17,25 в конце - 13886, но без гемора!

Т.к., я не знаю, куда реинвестировать под бОльший %%, то выбрал без гемора. 17,25 и 16,50 - например. Разница %% такова, что лучше их получать в конце. Нал в банкоматах - 2 грн, но раз уж банк в принципе берет комис по депокартам, то сегодня 2 грн, а завтра - может и 2%. А выводить через п2п - вообще жесть - 1%+5 грн. Был еще вариант сделать ежемесячно и делать реинвест на 2630 через приложение, когда нал не нужен, но, по их словам, сейчас приложение это не позволяет, хотя обещают. Но обещать - то дело такое...В общем, с учетом этих вводных, сделал в конце.на 100000при 16,5 с ручной капитализацией - прим 14123 в год,при 17,25 в конце - 13886, но без гемора!Т.к., я не знаю, куда реинвестировать под бОльший %%, то выбрал без гемора.

Это за год. Но у вас же и за три года. Разница уже побольше будет.

при 16,5 с ручной капитализацией - прим 48629 за 3 года,

при 17,25 в конце - 41685.

Уже около 7000 грн. Т.е. в годовом варианте около 20 грн/мес, а за 3 года уже 195 грн/мес. Это за год. Но у вас же и за три года. Разница уже побольше будет.при 16,5 с ручной капитализацией - прим 48629 за 3 года,при 17,25 в конце - 41685.Уже около 7000 грн. Т.е. в годовом варианте около 20 грн/мес, а за 3 года уже 195 грн/мес. candidat Повідомлень: 640 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 06:50 sens написав: la9 написав: Зашел в отделение, думал застолбится.

Ну, что сказать... Дно Марианской впадины. Ощущение, что с розницей вообще не умеют работать. Менеджер объяснял условия так, как буд-то я просил у него милйьон на 10 лет без %%... Гунявил что-то там себе под нос...



В общем, плюс один - пополнять депо можно сэпом. Больше плюсов нет. По окончании депо нужно тащиться в отделение и писать заяву о том, что ты хочешь вернуть депо на карту или выдать налом. Пока не придешь - деньги будут на 2620 каком-то. И только после заявы деньги, соответственно, или выдадут через кассу или сбросят на карту. А сразу при открытии написать такую заяву низзя!!!

А учитывая, что еще и за выход через п2п берут мзду, то вообще банк исключительно для любителей посещать отделения и с торбами кеша по городу ездить.



Размещаться не стал, ушел. Контакт не налажен. Зашел в отделение, думал застолбится.Ну, что сказать... Дно Марианской впадины. Ощущение, что с розницей вообще не умеют работать. Менеджер объяснял условия так, как буд-то я просил у него милйьон на 10 лет без %%... Гунявил что-то там себе под нос...В общем, плюс один - пополнять депо можно сэпом. Больше плюсов нет. По окончании депо нужно тащиться в отделение и писать заяву о том, что ты хочешь вернуть депо на карту или выдать налом. Пока не придешь - деньги будут на 2620 каком-то. И только после заявы деньги, соответственно, или выдадут через кассу или сбросят на карту. А сразу при открытии написать такую заяву низзя!!!А учитывая, что еще и за выход через п2п берут мзду, то вообще банк исключительно для любителей посещать отделения и с торбами кеша по городу ездить.Размещаться не стал, ушел. Контакт не налажен. как насчет выплаты в конце срока и без смс? как насчет выплаты в конце срока и без смс?

У выплаты в конце срока есть существенный минус: свои деньги увидишь только по окончании срока, тогда как в его течение может возникнуть необходимость в деньгах, которые можно было бы взять из ежемесячных выплат. Или же неожиданно может объявиться возможность открыть депозит с пополнением под более высокий процент, и тогда ежемесячные выплаты можно было бы отправлять на пополнение нового депозита, но все проценты "арестованы" до конца срока. У выплаты в конце срока есть существенный минус: свои деньги увидишь только по окончании срока, тогда как в его течение может возникнуть необходимость в деньгах, которые можно было бы взять из ежемесячных выплат. Или же неожиданно может объявиться возможность открыть депозит с пополнением под более высокий процент, и тогда ежемесячные выплаты можно было бы отправлять на пополнение нового депозита, но все проценты "арестованы" до конца срока. candidat Повідомлень: 640 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 10:26 candidat написав: sens написав: la9 написав: Зашел в отделение, думал застолбится.

Ну, что сказать... Дно Марианской впадины. Ощущение, что с розницей вообще не умеют работать. Менеджер объяснял условия так, как буд-то я просил у него милйьон на 10 лет без %%... Гунявил что-то там себе под нос...



В общем, плюс один - пополнять депо можно сэпом. Больше плюсов нет. По окончании депо нужно тащиться в отделение и писать заяву о том, что ты хочешь вернуть депо на карту или выдать налом. Пока не придешь - деньги будут на 2620 каком-то. И только после заявы деньги, соответственно, или выдадут через кассу или сбросят на карту. А сразу при открытии написать такую заяву низзя!!!

А учитывая, что еще и за выход через п2п берут мзду, то вообще банк исключительно для любителей посещать отделения и с торбами кеша по городу ездить.



Размещаться не стал, ушел. Контакт не налажен. Зашел в отделение, думал застолбится.Ну, что сказать... Дно Марианской впадины. Ощущение, что с розницей вообще не умеют работать. Менеджер объяснял условия так, как буд-то я просил у него милйьон на 10 лет без %%... Гунявил что-то там себе под нос...В общем, плюс один - пополнять депо можно сэпом. Больше плюсов нет. По окончании депо нужно тащиться в отделение и писать заяву о том, что ты хочешь вернуть депо на карту или выдать налом. Пока не придешь - деньги будут на 2620 каком-то. И только после заявы деньги, соответственно, или выдадут через кассу или сбросят на карту. А сразу при открытии написать такую заяву низзя!!!А учитывая, что еще и за выход через п2п берут мзду, то вообще банк исключительно для любителей посещать отделения и с торбами кеша по городу ездить.Размещаться не стал, ушел. Контакт не налажен. как насчет выплаты в конце срока и без смс? как насчет выплаты в конце срока и без смс?

У выплаты в конце срока есть существенный минус: свои деньги увидишь только по окончании срока, тогда как в его течение может возникнуть необходимость в деньгах, которые можно было бы взять из ежемесячных выплат. Или же неожиданно может объявиться возможность открыть депозит с пополнением под более высокий процент, и тогда ежемесячные выплаты можно было бы отправлять на пополнение нового депозита, но все проценты "арестованы" до конца срока. У выплаты в конце срока есть существенный минус: свои деньги увидишь только по окончании срока, тогда как в его течение может возникнуть необходимость в деньгах, которые можно было бы взять из ежемесячных выплат. Или же неожиданно может объявиться возможность открыть депозит с пополнением под более высокий процент, и тогда ежемесячные выплаты можно было бы отправлять на пополнение нового депозита, но все проценты "арестованы" до конца срока.

Для Вас есть другой банк с другими тарифами,не стоит искать всякие ЕСЛИ,в единственном круглосуточном банкомате на отдыхе может не оказаться Кеша для сьема Для Вас есть другой банк с другими тарифами,не стоит искать всякие ЕСЛИ,в единственном круглосуточном банкомате на отдыхе может не оказаться Кеша для сьема никому не верю sens

Повідомлень: 11941 З нами з: 12.09.13 Подякував: 31 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 891011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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