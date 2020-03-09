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Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:45
mustbe написав:
Я правильно понял, что если говорить не про депо, а про обычные карточные/текущие счета - то любой выход будет с комисом ?
за все утверждать не буду, но похоже на то(
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