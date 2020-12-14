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Клиринговый дом

Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Клиринговый дом 2.8 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
40%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:45

  mustbe написав:Я правильно понял, что если говорить не про депо, а про обычные карточные/текущие счета - то любой выход будет с комисом ?

за все утверждать не буду, но похоже на то(
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 10:55

Re: Клиринговый дом

Вчера закончился небольшой депозит в долларах в Киеве. Сказали, что долларов сейчас нет. Попросил перевести депозит на карту. Другие варианты не выяснял, поскольку подъехать в отделение проблематично из-за карантина.
Djus
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 22:54

  Djus написав:Попросил перевести депозит на карту.

На гривневую карту?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 05:19

  lubopytnaya написав:
  Djus написав:Попросил перевести депозит на карту.

На гривневую карту?

На долларовую.
Djus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:33

Re: Клиринговый дом

банчик зазывает 11% на полгода с ежемесячной выплатой
и дает под это дело карту с 8% на накопительном счете - ставки типа Аккорда и Конкорда

из минусов - не нашел выхода безналом (вход есть), только чемодан и касса
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 05:47

  cohan написав:банчик зазывает 11% на полгода с ежемесячной выплатой
и дает под это дело карту с 8% на накопительном счете - ставки типа Аккорда и Конкорда

из минусов - не нашел выхода безналом (вход есть), только чемодан и касса

Следующий на выход,мабуть
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 08:50

  sens написав:
  cohan написав:банчик зазывает 11% на полгода с ежемесячной выплатой
и дает под это дело карту с 8% на накопительном счете - ставки типа Аккорда и Конкорда

из минусов - не нашел выхода безналом (вход есть), только чемодан и касса

Следующий на выход,мабуть

Не виглядає
https://www.clhs.com.ua/storage/app/med ... l_2020.pdf
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  #<1 ... 9101112
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