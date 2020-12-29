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Обслуговування в українських
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Клиринговый дом

Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Клиринговый дом 2.8 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
40%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:15

lubopytnaya, мне они сами не спрашивая карту дали, долларовую, которая довольно бесполезная.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1294
З нами з: 30.03.15
Подякував: 182 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:25

  Ромасик написав:lubopytnaya, мне они сами не спрашивая карту дали, долларовую, которая довольно бесполезная.

Ааа, так у Вас долларовая карта?
Я думала, что гривневая.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлень: 4291
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 540 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:58

Re: Клиринговый дом

шановне панство, а как тут узнавать остаток по карте? если СМС отключил и в приложении депо карт не видно (
cohan
 
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Подякував: 44 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:09

Позвонить на номер сзади карты и спросить
demichh
 
Повідомлень: 2449
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Подякував: 126 раз.
Подякували: 130 раз.
 
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