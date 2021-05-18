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Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:48
в приложухе появились депозиты и депозитные карты
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cohan
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Додано: Сер 19 тра, 2021 18:09
cohan написав:
в приложухе появились депозиты и депозитные карты
А депокарты видны только при подключенном платном смс?
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la9
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