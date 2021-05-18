Клиринговый дом

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:48
в приложухе появились депозиты и депозитные карты
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cohan
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Додано: Сер 19 тра, 2021 18:09
cohan написав:
в приложухе появились депозиты и депозитные карты
А депокарты видны только при подключенном платном смс?
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la9
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Додано: Сер 19 тра, 2021 19:13
la9 написав: cohan написав:
в приложухе появились депозиты и депозитные карты
А депокарты видны только при подключенном платном смс?
посмотрел выписку в приложухе с 1 января, снятия в банкомате есть, других списаний нет
думаю, смс не подключено,
по быстрому в телефоне не нашел
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cohan
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Додано: Сер 19 тра, 2021 19:15
cohan написав: la9 написав: cohan написав:
в приложухе появились депозиты и депозитные карты
А депокарты видны только при подключенном платном смс?
посмотрел выписку в приложухе с 1 января, снятия в банкомате есть, других списаний нет
думаю, смс не подключено,
по быстрому в телефоне не нашел
Просто, ранее, пока не подключишь платный смс, карт в приложении не увидешь...
А в выписке может и не быть списания за смс
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la9
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Додано: Сер 19 тра, 2021 19:53
la9 написав:
Просто, ранее, пока не подключишь платный смс, карт в приложении не увидешь...
А в выписке может и не быть списания за смс
думаю, появились довеском к разделу "депозиты"
ранее пробовал добавить карту - и в отделении "помогали", но т.к. карта депозитная - не давало зарегитьь, приложуха работала только в режиме "новости банка"
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cohan
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