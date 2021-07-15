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Клиринговый дом

Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Клиринговый дом 2.8 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
40%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:48

Re: Клиринговый дом

в приложухе появились депозиты и депозитные карты
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 18:09

  cohan написав:в приложухе появились депозиты и депозитные карты

А депокарты видны только при подключенном платном смс?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:13

  la9 написав:
  cohan написав:в приложухе появились депозиты и депозитные карты

А депокарты видны только при подключенном платном смс?


посмотрел выписку в приложухе с 1 января, снятия в банкомате есть, других списаний нет

думаю, смс не подключено,
по быстрому в телефоне не нашел
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:15

  cohan написав:
  la9 написав:
  cohan написав:в приложухе появились депозиты и депозитные карты

А депокарты видны только при подключенном платном смс?


посмотрел выписку в приложухе с 1 января, снятия в банкомате есть, других списаний нет

думаю, смс не подключено,
по быстрому в телефоне не нашел
Просто, ранее, пока не подключишь платный смс, карт в приложении не увидешь...
А в выписке может и не быть списания за смс
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:53

  la9 написав:Просто, ранее, пока не подключишь платный смс, карт в приложении не увидешь...
А в выписке может и не быть списания за смс


думаю, появились довеском к разделу "депозиты"

ранее пробовал добавить карту - и в отделении "помогали", но т.к. карта депозитная - не давало зарегитьь, приложуха работала только в режиме "новости банка"
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 20:03

  cohan написав:
  la9 написав:Просто, ранее, пока не подключишь платный смс, карт в приложении не увидешь...
А в выписке может и не быть списания за смс


думаю, появились довеском к разделу "депозиты"

ранее пробовал добавить карту - и в отделении "помогали", но т.к. карта депозитная - не давало зарегитьь, приложуха работала только в режиме "новости банка"


забавная приложуха
думал, обновится баланс карты после упавших прОцентов по депо - фиг )
а банкомат выдал )
первый раз такое вижу...
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 13:56

Банк для запасной карточки с кредитным лимитом сойдет)
harry_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:49

Никогда не слышала про этот банк, но были выгодные условия по размещению депозита два года назад и решила открыть счет.
В целом сейчас редко их картой пользуюсь, но нареканий в принципе не было.
Tanysha
 
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