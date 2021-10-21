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Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:28
А мне нравится мобильное приложение, все интуитивно понятно
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Olga 25
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:18
harry_ написав:
Банк для запасной карточки с кредитным лимитом сойдет)
ставка на кредит одна из самых низких в украинских банках, но и штрафы за просрочку большие
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Tanysha
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:21
Tanysha написав: harry_ написав:
Банк для запасной карточки с кредитным лимитом сойдет)
ставка на кредит одна из самых низких в украинских банках, но и штрафы за просрочку большие
А яка ставка?
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Віра Валентинівна
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Додано: Сер 22 вер, 2021 08:27
Посмотрел мобильное приложение от Клирингового дома и с первого взгялда отталкивают старые скрины. Ну это совсем несерьезно. Как будто банк с 2015 года не обновлял то приложение. Если там и внутри все такое же древнее, то еще грустнее)
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sekyr1980
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Додано: Чет 23 вер, 2021 14:52
sekyr1980 написав:
Посмотрел мобильное приложение от Клирингового дома и с первого взгялда отталкивают старые скрины. Ну это совсем несерьезно. Как будто банк с 2015 года не обновлял то приложение. Если там и внутри все такое же древнее, то еще грустнее)
древнее, но не критчно для прОцентов
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cohan
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:52
если размещать здесь вклады в пределах 200 тыс гривен - вполне себе ок банк. но больше сумму лучше все-таки госбанку отнести.
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ideapad330
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:52
Добрий день. Є клієнтом цього банку. Маю пакет Приватний Голд. Задоволений ним. На моє прохання замовив додаткові карти до основго рахунку для моєї родини. Тепер ще зручніше. Дякую за таку можливість.
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kyuciebrc000000
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