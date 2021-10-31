Клиринговый дом

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 жов, 2021 12:31
Добрый день. Если я сегодня оплачу билет у Чехию с вашей премиальной картой Visa, но перелет будет 12.11.2021, смогу ли я сегодня воспользовать промокод на скидку ?
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PaustFFFayst89
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Додано: Нед 31 жов, 2021 21:21
PaustFFFayst89 написав:
Добрый день. Если я сегодня оплачу билет у Чехию с вашей премиальной картой Visa, но перелет будет 12.11.2021, смогу ли я сегодня воспользовать промокод на скидку ?
здравствуйте, теория определяется практикой - пробуйте использовать
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cohan
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