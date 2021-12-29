Клиринговый дом

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 жов, 2021 12:31
Добрый день. Если я сегодня оплачу билет у Чехию с вашей премиальной картой Visa, но перелет будет 12.11.2021, смогу ли я сегодня воспользовать промокод на скидку ?
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PaustFFFayst89
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Додано: Нед 31 жов, 2021 21:21
PaustFFFayst89 написав:
Добрый день. Если я сегодня оплачу билет у Чехию с вашей премиальной картой Visa, но перелет будет 12.11.2021, смогу ли я сегодня воспользовать промокод на скидку ?
здравствуйте, теория определяется практикой - пробуйте использовать
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cohan
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Додано: Пон 08 лис, 2021 10:59
Спасибо отделению на Борисоглебской, 5 а в особенности начальнику отделения за помощь, понимание и решение нашего вопроса по поводу блокировки дебетовои карты.Очень вам благодарны.Вы нам очень помогли, и очень приятно, что позаботились о моей пожилой маме, дали присесть, предложили воды. Очень приятно было.Спасибо!
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spymail4r
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:03
Здраствуйте. Спасибо за классную акцию 50 % скидки на такси Bolt до аеропорта, но скажите будете ли Вы заключать сотрудничество с другими фирмами такси(Убер)? Просто не вызывает доверия Bolt, хлтелось бы увидеть и Убер. Спасибо за ответ.
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trefolchuk2000
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Додано: Вів 16 лис, 2021 22:54
trefolchuk2000 написав:
Здраствуйте. Спасибо за классную акцию 50 % скидки на такси Bolt до аеропорта, но скажите будете ли Вы заключать сотрудничество с другими фирмами такси(Убер)? Просто не вызывает доверия Bolt, хлтелось бы увидеть и Убер. Спасибо за ответ.
не будем
в Убере можете 10% за счет УберКеш скинуть
а Болт нормально окучивает лохов своими "скидками", так что никто не в убытке
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cohan
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Додано: Вів 16 лис, 2021 22:55
spymail4r написав:
Спасибо отделению на Борисоглебской, 5 а в особенности начальнику отделения за помощь, понимание и решение нашего вопроса по поводу блокировки дебетовои карты.Очень вам благодарны.Вы нам очень помогли, и очень приятно, что позаботились о моей пожилой маме, дали присесть, предложили воды. Очень приятно было.Спасибо!
искусственный мох вам понравился?
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cohan
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Додано: Сер 24 лис, 2021 10:58
Добрий день. Підскажіть, що треба робити щоб взяти участь у розіграші вид Новой пошти? Часто там замовляю доставку.
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Ezid2000
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Додано: Сер 24 лис, 2021 15:39
Ezid2000 написав:
Добрий день. Підскажіть, що треба робити щоб взяти участь у розіграші вид Новой пошти? Часто там замовляю доставку.
здравствуйте, грошей побольше
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cohan
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Додано: Сер 29 гру, 2021 14:40
И здесь спрошу. В этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары
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harry_
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:35
harry_ написав:
И здесь спрошу. В этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары
нельзя
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cohan
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