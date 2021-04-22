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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 18:53

  cohan написав:
  lubopytnaya написав:
  flysoulfly написав:сначала нескольким знакомым лояльным клиентам не дали пополнять депозиты (прошлый/позапрошлый годы)

Ну, так если по условиям действующего депозита пополнение в течение его срока не предусмотрено, то кто разрешит его пополнять?
Единственный момент, когда можно пополнять депозит, - это переоформление законченного депозита на новый срок.
В этом случае можно пополнить депозит или, наоборот, уменьшить сумму депозита.
Неоднократно проверено на практике. Все программы лояльности в этом случае применяются.


вроде этот банчик боролся со столбовыми, в том числе разрешением из центрального на пополнение большой суммой


да, було діло, після того як одного разу верховний кійовский офіс не дав добра на ++ до жирного доларового депо банк в моєму рейтингу впав нижче плінтуса )
зараз - на задворках історії. ставки падають, нічого цікавого
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 16:10

  lubopytnaya написав:
  flysoulfly написав:сначала нескольким знакомым лояльным клиентам не дали пополнять депозиты (прошлый/позапрошлый годы)
Ну, так если по условиям действующего депозита пополнение в течение его срока не предусмотрено.
ерунда. всё было предусмотрено.
Убили столбы, убили надежду и веру :)
а теперь зовут обратно ЗАУРЯДНЫМИ предложениями :)

  greenozon написав: було діло, після того як одного разу верховний кійовский офіс не дав добра на ++ до жирного доларового депо банк в моєму рейтингу впав нижче плінтуса
зараз - на задворках історії. ставки падають, нічого цікавого
Йееа !
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 23:31

Re: Украинский Капитал

теж підняли ставки в гривні, +0.5%
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 04:31

  wolt450 написав:теж підняли ставки в гривні, +0.5%

Можно и пополнение приоткрыть по действующим,например...
sens
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 06:30

А де на сайті банки тарифи по карткам під депо лежать?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:56

  wolt450 написав:теж підняли ставки в гривні, +0.5%


11,5 годовых любителям фонда получается, ну уже что-то, хотя впечатление что будут и другие повышать
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:05

  Квесторе_поверніться написав:А де на сайті банки тарифи по карткам під депо лежать?


https://ukrcapital.com.ua/images/Accoun ... epozyt.pdf
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:36

  cohan написав:
  Квесторе_поверніться написав:А де на сайті банки тарифи по карткам під депо лежать?


https://ukrcapital.com.ua/images/Accoun ... epozyt.pdf

Дякую. Вже прикрутили.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:43

Re: Украинский Капитал

  cohan написав:11,5 годовых любителям фонда получается

При переоформленні на рік і більше 150000....тоді 11.5 вимальовується.
Без поповнення.
А депо в ІБ банки можна оформляти вже давно?
Квесторе_поверніться
 
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