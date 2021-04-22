Украинский Капитал

flysoulfly написав:сначала нескольким знакомым лояльным клиентам не дали пополнять депозиты (прошлый/позапрошлый годы)
Ну, так если по условиям действующего депозита пополнение в течение его срока не предусмотрено, то кто разрешит его пополнять? Единственный момент, когда можно пополнять депозит, - это переоформление законченного депозита на новый срок. В этом случае можно пополнить депозит или, наоборот, уменьшить сумму депозита. Неоднократно проверено на практике. Все программы лояльности в этом случае применяются.
вроде этот банчик боролся со столбовыми, в том числе разрешением из центрального на пополнение большой суммой
да, було діло, після того як одного разу верховний кійовский офіс не дав добра на ++ до жирного доларового депо банк в моєму рейтингу впав нижче плінтуса ) зараз - на задворках історії. ставки падають, нічого цікавого
flysoulfly написав:сначала нескольким знакомым лояльным клиентам не дали пополнять депозиты (прошлый/позапрошлый годы)
Ну, так если по условиям действующего депозита пополнение в течение его срока не предусмотрено.
ерунда. всё было предусмотрено. Убили столбы, убили надежду и веру а теперь зовут обратно ЗАУРЯДНЫМИ предложениями
greenozon написав: було діло, після того як одного разу верховний кійовский офіс не дав добра на ++ до жирного доларового депо банк в моєму рейтингу впав нижче плінтуса зараз - на задворках історії. ставки падають, нічого цікавого