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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:34

  greenozon написав:PS так і не зрозумів як тих 11.5 дістати, в ІБ максималка 11 на 370


я же написал выше, звоните и откроют
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 16:25

  greenozon написав:СМС від банка (рідке чудо)


Rozmischuite vklady v banku Ukrainskyi Kapital ta
otrymuite richnykh do: 11,5% v UAH; 3,5% v USD; 2,5% v EUR.
Info: http://www.ukrcapital.com.ua,
tel.0800210804


----
PS так і не зрозумів як тих 11.5 дістати, в ІБ максималка 11 на 370

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wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 19:12

  wolt450 написав:
  greenozon написав:СМС від банка (рідке чудо)


Rozmischuite vklady v banku Ukrainskyi Kapital ta
otrymuite richnykh do: 11,5% v UAH; 3,5% v USD; 2,5% v EUR.
Info: http://www.ukrcapital.com.ua,
tel.0800210804


----
PS так і не зрозумів як тих 11.5 дістати, в ІБ максималка 11 на 370

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за 150+ тоже ж наливают
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:26

  wolt450 написав:
  greenozon написав:СМС від банка (рідке чудо)


Rozmischuite vklady v banku Ukrainskyi Kapital ta
otrymuite richnykh do: 11,5% v UAH; 3,5% v USD; 2,5% v EUR.
Info: http://www.ukrcapital.com.ua,
tel.0800210804


----
PS так і не зрозумів як тих 11.5 дістати, в ІБ максималка 11 на 370

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он воно що... виходить лише відділок?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 19:50

a чи хтось знає, які тут по стандартній депокарті кешбек? категорії? :
https://www.ukrcapital.com.ua/uk/platiz ... nykiv.html
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 21:17

  flysoulfly написав:a чи хтось знає, які тут по стандартній депокарті кешбек? категорії? :
https://www.ukrcapital.com.ua/uk/platiz ... nykiv.html


хаха, я искал - плюнул, сложилось впечатление что текст на сайте живет отдельно от усоуг банка, обновляют только самое необходимое

хотя надо поспрашивать, может как в Львове - просто 0,35% на любую транзакцию
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 21:26

Re: Украинский Капитал

вот тут пункт 5.7
https://www.ukrcapital.com.ua/uk/dokume ... /file.html

судя по тарифу депозитчики в пролете, это только для зарплатников
cohan
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