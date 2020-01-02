Банк Глобус
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:17
ramzes4 написав:
Теоретически оно да, но я бы полет фантазии всё же проверял практикой
В вэб-ИБ есть Карточные счета, и есть Мои Счета.
так вот в Моих счетах есть КРЕДИТЫ, а в них отдельные счета Просрч.овердрафт и Овердрафт. У меня там щас 1.68 под 50% лежат, думаю СЭПом загнать погашение, эт обычный 2620-счет )
Amethyst
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:20
Amethyst написав:
В вэб-ИБ есть Карточные счета, и есть Мои Счета.
так вот в Моих счетах есть КРЕДИТЫ, а в них отдельные счета Просрч.овердрафт и Овердрафт. У меня там щас 1.68 под 50% лежат, думаю СЭПом загнать погашение, эт обычный 2620-счет )
У меня там нет ничего
http://prntscr.com/1voem3i
ramzes4
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:31
ramzes4 написав: Amethyst написав:
В вэб-ИБ есть Карточные счета, и есть Мои Счета.
так вот в Моих счетах есть КРЕДИТЫ, а в них отдельные счета Просрч.овердрафт и Овердрафт. У меня там щас 1.68 под 50% лежат, думаю СЭПом загнать погашение, эт обычный 2620-счет )
У меня там нет ничего
http://prntscr.com/1voem3i
Хорошо вам
А у меня вот, если звякнуть Остапу, то еще пару десятков копеек невидимых в ИБ выплывет. Загашу таки СЭПом
Amethyst
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Додано: Пон 11 жов, 2021 11:06
ramzes4 написав: Aps написав:
Задолженность может и не на карточном счете учитываться.
Теоретически они ее могут начислять, но в минус с карты не списывать.
Теоретически оно да, но я бы полет фантазии всё же проверял практикой
В ПВБКИ, кстати, проверил сейчас - по Глобусу ничего нет.
может, Вы исключение
viewtopic.php?p=5219006#p5219006
cohan
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Додано: Пон 11 жов, 2021 11:22
cohan написав: ramzes4 написав: Aps написав:
Задолженность может и не на карточном счете учитываться.
Теоретически они ее могут начислять, но в минус с карты не списывать.
Теоретически оно да, но я бы полет фантазии всё же проверял практикой
В ПВБКИ, кстати, проверил сейчас - по Глобусу ничего нет.
может, Вы исключение
viewtopic.php?p=5219006#p5219006
у меня несколько месяцев висит просрочка 9.99, в том статус контроле ПВБКИ, который на финансе транслируется. КИ еще не проверял.
Ромасик
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Додано: Пон 11 жов, 2021 18:12
Ромасик написав:
у меня несколько месяцев висит просрочка 9.99, в том статус контроле ПВБКИ, который на финансе транслируется. КИ еще не проверял.
я погасил, теперь там нули раз в месяц или реже отсвечивают,
а до этого каждый неделю или даже день засирал
cohan
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Додано: Пон 11 жов, 2021 21:31
cohan что засирал?
Ромасик
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Додано: Вів 12 жов, 2021 08:06
Ромасик написав: cohan
что засирал?
выписку тут
https://my.pvbki.com/Home/Monitoring
cohan
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