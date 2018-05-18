ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося

Додано: Нед 04 чер, 2017 23:16

третья, всё поступающее идет на возмещение фонду грабування тех сумм которые были им выплачены физлицам до 200 т. грн.

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