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ФІДОБАНК: взаємодопомога,
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ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося 3.3 5 275
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
27
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
78
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2017 23:16

третья, всё поступающее идет на возмещение фонду грабування тех сумм которые были им выплачены физлицам до 200 т. грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2017 17:57

ДФС підозрює власників і керівників "Фідобанку" у привласненні 1,6 млрд
http://news.finance.ua/ua/news/-/404296 ... i-1-6-mlrd
Dika
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2017 21:03

  Dika написав:ДФС підозрює власників і керівників "Фідобанку" у привласненні 1,6 млрд
http://news.finance.ua/ua/news/-/404296 ... i-1-6-mlrd


И кого оно только не подозревает! Где результат тех подозрений?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2017 21:07

  Dika написав:ДФС підозрює власників і керівників "Фідобанку" у привласненні 1,6 млрд
http://news.finance.ua/ua/news/-/404296 ... i-1-6-mlrd

Дык он с нами поделился! 62% годовых! Скупи давно Адарича прелагает канонизировать .
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2017 19:57

  guntherhouse777 написав:
  Dika написав:ДФС підозрює власників і керівників "Фідобанку" у привласненні 1,6 млрд
http://news.finance.ua/ua/news/-/404296 ... i-1-6-mlrd

Дык он с нами поделился! 62% годовых! Скупи давно Адарича прелагает канонизировать .


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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2017 12:41

  Ratatui написав:
  Dika написав:ДФС підозрює власників і керівників "Фідобанку" у привласненні 1,6 млрд
http://news.finance.ua/ua/news/-/404296 ... i-1-6-mlrd


И кого оно только не подозревает! Где результат тех подозрений?

помнится депутутка поляков, шо ныне по-блату на слуху, тоже активно подозревал и топил Федю. http://fidobank.ua/news/284_fidobank_ne ... _sude.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2017 20:17

«На дні» трагічна історія про рейдерство. Українська п‘єса у чотирьох діях
http://resonance.ua/na-dni-tragichna-is ... o-reyders/
Dika
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2017 20:18

В течение минувшего месяца на счета банков, которые ликвидируются, поступило 888, 8 млн грн.

За 10 месяцев 2017 года сумма составила почти 8 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает ua.today.

Из них наибольшую сумму получили от продажи активов ликвидируемых банков – 567, 6 млн грн. Еще 309, 6 млн грн поступило от погашения кредитов заемщиками, 1, 9 млн грн получено от погашения ценных бумаг и 9, 7 млн грн – в качестве арендной платы. Согласно сообщению, наибольшая сумма 175, 2 млн грн поступила на счет банка Форум; в Фидобанк поступило 72, 1 млн грн; в банк Крещатик – 63 млн грн. Фидобанк получил наибольшую сумму от погашения кредитов – 119, 8 млн грн; Дельта Банк – 39, 4 млн грн. По итогам 10 месяцев 2017 года, общая сумма поступлений в ликвидируемых банков, составила 8 млрд грн: 4 млрд грн получено от продажи активов; 3, 4 млрд грн – от погашения кредитов; 157, 2 млн грн – от погашения ценных бумаг; 93, 8 млн грн – от аренды.

http://про-банкрутство.укр/news/na-scheta-bankov-bankrotov-postupylo-8-myllyardov.html
Dika
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:23

Какие перспективы для вкладчиков 200+? Кто в теме?
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