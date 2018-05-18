ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося

В течение минувшего месяца на счета банков, которые ликвидируются, поступило 888, 8 млн грн.
За 10 месяцев 2017 года сумма составила почти 8 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает ua.today.
Из них наибольшую сумму получили от продажи активов ликвидируемых банков – 567, 6 млн грн. Еще 309, 6 млн грн поступило от погашения кредитов заемщиками, 1, 9 млн грн получено от погашения ценных бумаг и 9, 7 млн грн – в качестве арендной платы. Согласно сообщению, наибольшая сумма 175, 2 млн грн поступила на счет банка Форум; в Фидобанк поступило 72, 1 млн грн; в банк Крещатик – 63 млн грн. Фидобанк получил наибольшую сумму от погашения кредитов – 119, 8 млн грн; Дельта Банк – 39, 4 млн грн. По итогам 10 месяцев 2017 года, общая сумма поступлений в ликвидируемых банков, составила 8 млрд грн: 4 млрд грн получено от продажи активов; 3, 4 млрд грн – от погашения кредитов; 157, 2 млн грн – от погашения ценных бумаг; 93, 8 млн грн – от аренды.