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ФІДОБАНК: взаємодопомога,
радимося, об'єднуємося

ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося 3.3 5 275
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
27
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
78
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 07:53

  WachtAmRhein написав:
  la9 написав:Какие перспективы для вкладчиков 200+? Кто в теме?


Никаких, я понимаю пикничёк затягивал, но чтобы 200+...

да... каюсь :oops:
потерял бдительность и вылез за фонд :roll:
это первый раз в моей гусарско-депозитной истории :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 07:55

  WachtAmRhein написав:
  la9 написав:Какие перспективы для вкладчиков 200+? Кто в теме?


Никаких, я понимаю пикничёк затягивал, но чтобы 200+...

а есть какое-то инфо о размерах погашенной/оставшейся задолженности по 3-й очереди перед фондом?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:09

  WachtAmRhein написав:
  la9 написав:Какие перспективы для вкладчиков 200+? Кто в теме?

Никаких

Не лишайте человека надежды.
4-ю очередь пока еще никто не отменял :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:29

  lubopytnaya написав:
  WachtAmRhein написав:
  la9 написав:Какие перспективы для вкладчиков 200+? Кто в теме?

Никаких

Не лишайте человека надежды.
4-ю очередь пока еще никто не отменял :D


Иногда перед выборами чудеса случаются. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:31

  Ratatui написав:Иногда перед выборами чудеса случаются. :mrgreen:

бывает такое, но думаю, власть меньше всего будет интересовать как там идут дела с выплатой 4-ой очереди Фидобанка :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:34

  la9 написав:
  Ratatui написав:Иногда перед выборами чудеса случаются. :mrgreen:

бывает такое, но думаю, власть меньше всего будет интересовать как там идут дела с выплатой 4-ой очереди Фидобанка :mrgreen:


А покричать по зомбоящику как спасли народ от голодной смерти? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:39

  Ratatui написав:
  la9 написав:
  Ratatui написав:Иногда перед выборами чудеса случаются. :mrgreen:

бывает такое, но думаю, власть меньше всего будет интересовать как там идут дела с выплатой 4-ой очереди Фидобанка :mrgreen:


А покричать по зомбоящику как спасли народ от голодной смерти? :mrgreen:

это святое.
Эххх... а может Адарич и Ворушилин будут балотироваться? :mrgreen: :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:45

Re: ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося

  la9 написав:а может Адарич и Ворушилин будут балотироваться?
Саныка надо просто взять и канонизировать.А усатого вообще подвергнуть анафеме.Аминь.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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