ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 21 тра, 2018 07:53
WachtAmRhein написав: la9 написав:
Какие перспективы для вкладчиков 200+? Кто в теме?
Никаких, я понимаю пикничёк затягивал, но чтобы 200+...
да... каюсь
потерял бдительность и вылез за фонд
это первый раз в моей гусарско-депозитной истории
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Додано: Пон 21 тра, 2018 07:55
WachtAmRhein написав: la9 написав:
Какие перспективы для вкладчиков 200+? Кто в теме?
Никаких, я понимаю пикничёк затягивал, но чтобы 200+...
а есть какое-то инфо о размерах погашенной/оставшейся задолженности по 3-й очереди перед фондом?
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Додано: Вів 22 тра, 2018 17:09
WachtAmRhein написав: la9 написав:
Какие перспективы для вкладчиков 200+? Кто в теме?
Никаких
Не лишайте человека надежды.
4-ю очередь пока еще никто не отменял
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 22 тра, 2018 18:29
lubopytnaya написав: WachtAmRhein написав: la9 написав:
Какие перспективы для вкладчиков 200+? Кто в теме?
Никаких
Не лишайте человека надежды.
4-ю очередь пока еще никто не отменял
Иногда перед выборами чудеса случаются.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 18:45
la9 написав:
а может Адарич и Ворушилин будут балотироваться?
Саныка надо просто взять и канонизировать.А усатого вообще подвергнуть анафеме.Аминь.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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