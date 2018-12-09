ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося

Мизантрóп написав:ShOV
http://www.fg.gov.ua/vidpovidi-na-naibi ... vkladnykivп.3.9 или написать у Фидота,на Подоле они ща
Там заявление на кредиторские требования, а мне нужно только реквизиты поменять
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:23
Там заявление на кредиторские требования, а мне нужно только реквизиты поменять
Додано: Пон 10 гру, 2018 21:18
ну так надо заява на Уважаемого про внесення змин до реестру.Стандартная процедура
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 10 гру, 2018 21:34
это понятно... Считаете - есть смысл?
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