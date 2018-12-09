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ФІДОБАНК: взаємодопомога,
радимося, об'єднуємося

ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося 3.3 5 275
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
27
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
78
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:23

  Мизантрóп написав:ShOV http://www.fg.gov.ua/vidpovidi-na-naibi ... vkladnykiv п.3.9 или написать у Фидота,на Подоле они ща

Там заявление на кредиторские требования, а мне нужно только реквизиты поменять
ShOV
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:18

  ShOV написав:
  Мизантрóп написав:ShOV http://www.fg.gov.ua/vidpovidi-na-naibi ... vkladnykiv п.3.9 или написать у Фидота,на Подоле они ща

Там заявление на кредиторские требования, а мне нужно только реквизиты поменять

ну так надо заява на Уважаемого про внесення змин до реестру.Стандартная процедура
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:34

  Мизантрóп написав:
  ShOV написав:
  Мизантрóп написав:ShOV http://www.fg.gov.ua/vidpovidi-na-naibi ... vkladnykiv п.3.9 или написать у Фидота,на Подоле они ща

Там заявление на кредиторские требования, а мне нужно только реквизиты поменять

ну так надо заява на Уважаемого про внесення змин до реестру.Стандартная процедура

это понятно... Считаете - есть смысл? :mrgreen:
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