ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:23
Там заявление на кредиторские требования, а мне нужно только реквизиты поменять
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ShOV
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:18
ShOV написав:
Там заявление на кредиторские требования, а мне нужно только реквизиты поменять
ну так надо заява на Уважаемого про внесення змин до реестру.Стандартная процедура
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:34
Мизантрóп написав: ShOV написав:
Там заявление на кредиторские требования, а мне нужно только реквизиты поменять
ну так надо заява на Уважаемого про внесення змин до реестру.Стандартная процедура
это понятно... Считаете - есть смысл?
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la9
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:47
la9 ну чел же пишет,что ему НУЖНО реквы поменять
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:48
Мизантрóп написав:la9
ну чел же пишет,что ему НУЖНО реквы поменять
так и мне надо - но я сижу ровно
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la9
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Додано: Вів 11 гру, 2018 06:25
la9 написав: Мизантрóп написав:la9
ну чел же пишет,что ему НУЖНО реквы поменять
так и мне надо - но я сижу ровно
сижу тоже,теперь хоть аваль будет не бесполезный
никому не верю
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sens
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