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ФІДОБАНК: взаємодопомога,
радимося, об'єднуємося

ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося 3.3 5 275
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
27
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
78
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:23

  Мизантрóп написав:ShOV http://www.fg.gov.ua/vidpovidi-na-naibi ... vkladnykiv п.3.9 или написать у Фидота,на Подоле они ща

Там заявление на кредиторские требования, а мне нужно только реквизиты поменять
ShOV
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:18

  ShOV написав:
  Мизантрóп написав:ShOV http://www.fg.gov.ua/vidpovidi-na-naibi ... vkladnykiv п.3.9 или написать у Фидота,на Подоле они ща

Там заявление на кредиторские требования, а мне нужно только реквизиты поменять

ну так надо заява на Уважаемого про внесення змин до реестру.Стандартная процедура
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:34

  Мизантрóп написав:
  ShOV написав:
  Мизантрóп написав:ShOV http://www.fg.gov.ua/vidpovidi-na-naibi ... vkladnykiv п.3.9 или написать у Фидота,на Подоле они ща

Там заявление на кредиторские требования, а мне нужно только реквизиты поменять

ну так надо заява на Уважаемого про внесення змин до реестру.Стандартная процедура

это понятно... Считаете - есть смысл? :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:47

la9 ну чел же пишет,что ему НУЖНО реквы поменять
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:48

  Мизантрóп написав:la9 ну чел же пишет,что ему НУЖНО реквы поменять

так и мне надо - но я сижу ровно :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 06:25

  la9 написав:
  Мизантрóп написав:la9 ну чел же пишет,что ему НУЖНО реквы поменять

так и мне надо - но я сижу ровно :mrgreen:
сижу тоже,теперь хоть аваль будет не бесполезный
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 02:54

Re: ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося

Ну я не в курсе всей процедуры. Чисто логически, если реквизиты просят подавать заранее, а так же просят подавать их снова, в случае изменения, то это значит, что Фонд сделает максимум одну попытку отправить сумму по этим реквизитам. Если не дошли, повторно высылать никуда не будет. Правда видел по одному банку объявление от фонда что будут выплаты по 4й очереди, поэтому всем кредиторам нужно отправить заявление по специальной форме для получения этих средств. Но не уверен, что так делают для всех банков, это возможно зависит от ликвидатора.
Так что нужно поменять в заявлении кредитора, чтобы получилось заявление про изменения в реестре?
ShOV
 
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