ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося

Ну я не в курсе всей процедуры. Чисто логически, если реквизиты просят подавать заранее, а так же просят подавать их снова, в случае изменения, то это значит, что Фонд сделает максимум одну попытку отправить сумму по этим реквизитам. Если не дошли, повторно высылать никуда не будет. Правда видел по одному банку объявление от фонда что будут выплаты по 4й очереди, поэтому всем кредиторам нужно отправить заявление по специальной форме для получения этих средств. Но не уверен, что так делают для всех банков, это возможно зависит от ликвидатора. Так что нужно поменять в заявлении кредитора, чтобы получилось заявление про изменения в реестре?
ShOV написав:Ну я не в курсе всей процедуры. Чисто логически, если реквизиты просят подавать заранее, а так же просят подавать их снова, в случае изменения, то это значит, что Фонд сделает максимум одну попытку отправить сумму по этим реквизитам. Если не дошли, повторно высылать никуда не будет. Правда видел по одному банку объявление от фонда что будут выплаты по 4й очереди, поэтому всем кредиторам нужно отправить заявление по специальной форме для получения этих средств. Но не уверен, что так делают для всех банков, это возможно зависит от ликвидатора. Так что нужно поменять в заявлении кредитора, чтобы получилось заявление про изменения в реестре?
Господи, да что ж так тяжко то Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК» Коваленку О.В. м. Київ, _____________
Заявник-кредитор: __ФИО__ (фізична особа)
Проживаю за адресою: ________ Паспорт _______ РНОКПП _______ тел. __________ e-mail: ______
__дата___ мною була подана заява про задоволення вимог кредитора (вх. № _____ від___). У зв’язку зі зміною, повідомляю нові реквізити для перерахування задоволених кредиторських вимог фізичної особи: Одержувач Банк … Фио, дата, подпись