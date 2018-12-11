ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося

Додано: Сер 12 гру, 2018 02:54

Ну я не в курсе всей процедуры. Чисто логически, если реквизиты просят подавать заранее, а так же просят подавать их снова, в случае изменения, то это значит, что Фонд сделает максимум одну попытку отправить сумму по этим реквизитам. Если не дошли, повторно высылать никуда не будет. Правда видел по одному банку объявление от фонда что будут выплаты по 4й очереди, поэтому всем кредиторам нужно отправить заявление по специальной форме для получения этих средств. Но не уверен, что так делают для всех банков, это возможно зависит от ликвидатора.

Так что нужно поменять в заявлении кредитора, чтобы получилось заявление про изменения в реестре?