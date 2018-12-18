ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося

ShOV написав:А если я письмом отправлю новые реквизиты, я смогу как-то узнать что их приняли? По телефону мне такое сообщат? Или лучше сходить к ним и там заяву эту написать чтоб наверняка?
Отправить новые реквизиты в Фидо - Миссия невыполнима (С)
я думал, вы уже сделали и забыли об этом. Готовитесь к суду либо просто хотите подтверждение о получении письма (не о принятии реквизитов) - ценным с уведомлением о вручении и описью но если вы из Киева - съездить будет дешевле
ShOV написав:А если я письмом отправлю новые реквизиты, я смогу как-то узнать что их приняли? По телефону мне такое сообщат? Или лучше сходить к ним и там заяву эту написать чтоб наверняка?
Отправить новые реквизиты в Фидо - Миссия невыполнима (С)
я думал, вы уже сделали и забыли об этом. Готовитесь к суду либо просто хотите подтверждение о получении письма (не о принятии реквизитов) - ценным с уведомлением о вручении и описью но если вы из Киева - съездить будет дешевле
А вы думаете Фонд заботится о каждом кредиторе и бегает за всеми, чтобы деньги вернуть? Просто я не хочу потом услышать "Мы не получали никакого письма, потому выслали деньги по тем реквизитам, которые были. Повторно высылать не будем." или "В вашем заявлении запятая не на том месте стояла, потому мы его не приняли". Возможно появлюсь в Киеве в ближайшее время. Подскажите по какому адресу к ним зайти?
ShOV написав:А если я письмом отправлю новые реквизиты, я смогу как-то узнать что их приняли? По телефону мне такое сообщат? Или лучше сходить к ним и там заяву эту написать чтоб наверняка?
Отправить новые реквизиты в Фидо - Миссия невыполнима (С)
я думал, вы уже сделали и забыли об этом. Готовитесь к суду либо просто хотите подтверждение о получении письма (не о принятии реквизитов) - ценным с уведомлением о вручении и описью но если вы из Киева - съездить будет дешевле
А вы думаете Фонд заботится о каждом кредиторе и бегает за всеми, чтобы деньги вернуть? Просто я не хочу потом услышать "Мы не получали никакого письма, потому выслали деньги по тем реквизитам, которые были. Повторно высылать не будем." или "В вашем заявлении запятая не на том месте стояла, потому мы его не приняли". Возможно появлюсь в Киеве в ближайшее время. Подскажите по какому адресу к ним зайти?
вы читаете, что вам здесь пишут? В частности, вы дочитали до конца мой пост viewtopic.php?p=4524157#p4524157? Вы прошли по ссылке, что в конце сообщения? И зачем вообще просили дать вам образец заявы, если собираетесь ехать и писать на месте?
la9 написав:вы читаете, что вам здесь пишут? В частности, вы дочитали до конца мой пост viewtopic.php?p=4524157#p4524157? Вы прошли по ссылке, что в конце сообщения? И зачем вообще просили дать вам образец заявы, если собираетесь ехать и писать на месте?
Я ещё не знаю что буду делать, определяю варианты. Там адрес ликвидатора, может для приёма заявлений есть какой-то другой адрес, я не в курсе. Да к ним ещё с ювелирной точностью попасть надо, всего 2 часа в неделю выделяют.
la9 написав:вы читаете, что вам здесь пишут? В частности, вы дочитали до конца мой пост viewtopic.php?p=4524157#p4524157? Вы прошли по ссылке, что в конце сообщения? И зачем вообще просили дать вам образец заявы, если собираетесь ехать и писать на месте?
Я ещё не знаю что буду делать, определяю варианты. Там адрес ликвидатора, может для приёма заявлений есть какой-то другой адрес, я не в курсе. Да к ним ещё с ювелирной точностью попасть надо, всего 2 часа в неделю выделяют.
Вы звонили по указанным телефонам и вам сказали, что можете подать вашу заяву только в течении 2-х часов в неделю Или, 2 часа в неделю - это личный прием ликвидатора? Вы, вообще, звонили в Фидо, спрашивали по своим вопросам?