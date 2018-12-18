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ФІДОБАНК: взаємодопомога,
радимося, об'єднуємося

ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 2143214421452146

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ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося 3.3 5 275
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
27
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
78
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:46

  bor написав:la9 а де списки дивитися?

нигде. звоните. по крайней мере, когда было решение, я себя проверял по тел. только сумму не сказали, это уже справка за плату
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:38

Re: ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося

А если я письмом отправлю новые реквизиты, я смогу как-то узнать что их приняли? По телефону мне такое сообщат? Или лучше сходить к ним и там заяву эту написать чтоб наверняка?
ShOV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:14

  ShOV написав:А если я письмом отправлю новые реквизиты, я смогу как-то узнать что их приняли? По телефону мне такое сообщат? Или лучше сходить к ним и там заяву эту написать чтоб наверняка?

Отправить новые реквизиты в Фидо - Миссия невыполнима (С)

я думал, вы уже сделали и забыли об этом. :shock:
Готовитесь к суду либо просто хотите подтверждение о получении письма (не о принятии реквизитов) - ценным с уведомлением о вручении и описью :D
но если вы из Киева - съездить будет дешевле :D
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:41

  la9 написав:
  ShOV написав:А если я письмом отправлю новые реквизиты, я смогу как-то узнать что их приняли? По телефону мне такое сообщат? Или лучше сходить к ним и там заяву эту написать чтоб наверняка?

Отправить новые реквизиты в Фидо - Миссия невыполнима (С)

я думал, вы уже сделали и забыли об этом. :shock:
Готовитесь к суду либо просто хотите подтверждение о получении письма (не о принятии реквизитов) - ценным с уведомлением о вручении и описью :D
но если вы из Киева - съездить будет дешевле :D

А вы думаете Фонд заботится о каждом кредиторе и бегает за всеми, чтобы деньги вернуть? :) Просто я не хочу потом услышать "Мы не получали никакого письма, потому выслали деньги по тем реквизитам, которые были. Повторно высылать не будем." или "В вашем заявлении запятая не на том месте стояла, потому мы его не приняли". Возможно появлюсь в Киеве в ближайшее время. Подскажите по какому адресу к ним зайти?
ShOV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:49

  ShOV написав:
  la9 написав:
  ShOV написав:А если я письмом отправлю новые реквизиты, я смогу как-то узнать что их приняли? По телефону мне такое сообщат? Или лучше сходить к ним и там заяву эту написать чтоб наверняка?

Отправить новые реквизиты в Фидо - Миссия невыполнима (С)

я думал, вы уже сделали и забыли об этом. :shock:
Готовитесь к суду либо просто хотите подтверждение о получении письма (не о принятии реквизитов) - ценным с уведомлением о вручении и описью :D
но если вы из Киева - съездить будет дешевле :D

А вы думаете Фонд заботится о каждом кредиторе и бегает за всеми, чтобы деньги вернуть? :) Просто я не хочу потом услышать "Мы не получали никакого письма, потому выслали деньги по тем реквизитам, которые были. Повторно высылать не будем." или "В вашем заявлении запятая не на том месте стояла, потому мы его не приняли". Возможно появлюсь в Киеве в ближайшее время. Подскажите по какому адресу к ним зайти?

вы читаете, что вам здесь пишут? В частности, вы дочитали до конца мой пост viewtopic.php?p=4524157#p4524157? Вы прошли по ссылке, что в конце сообщения?
И зачем вообще просили дать вам образец заявы, если собираетесь ехать и писать на месте?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:58

  ShOV написав:А если я письмом отправлю новые реквизиты, я смогу как-то узнать что их приняли? По телефону мне такое сообщат? Или лучше сходить к ним и там заяву эту написать чтоб наверняка?

скользко там ща по Андреевскому спуску :wink:
вулиця Воздвиженська, 58, Київ, Київська, 04071
http://www.fg.gov.ua/not-paying/tempora ... k-kontrakt
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:30

  la9 написав:вы читаете, что вам здесь пишут? В частности, вы дочитали до конца мой пост viewtopic.php?p=4524157#p4524157? Вы прошли по ссылке, что в конце сообщения?
И зачем вообще просили дать вам образец заявы, если собираетесь ехать и писать на месте?

Я ещё не знаю что буду делать, определяю варианты. Там адрес ликвидатора, может для приёма заявлений есть какой-то другой адрес, я не в курсе. Да к ним ещё с ювелирной точностью попасть надо, всего 2 часа в неделю выделяют.
ShOV
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 08:15

  ShOV написав:
  la9 написав:вы читаете, что вам здесь пишут? В частности, вы дочитали до конца мой пост viewtopic.php?p=4524157#p4524157? Вы прошли по ссылке, что в конце сообщения?
И зачем вообще просили дать вам образец заявы, если собираетесь ехать и писать на месте?

Я ещё не знаю что буду делать, определяю варианты. Там адрес ликвидатора, может для приёма заявлений есть какой-то другой адрес, я не в курсе. Да к ним ещё с ювелирной точностью попасть надо, всего 2 часа в неделю выделяют.

Вы звонили по указанным телефонам и вам сказали, что можете подать вашу заяву только в течении 2-х часов в неделю :?:
Или, 2 часа в неделю - это личный прием ликвидатора?
Вы, вообще, звонили в Фидо, спрашивали по своим вопросам?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:39

http://www.fg.gov.ua/images/infografic/ ... %D0%BA.pdf

ищем банк - оцениваем и пытаемся для себя ответить на вопрос "когда 4ая очередь и будет ли она вообще?" :mrgreen:
la9
 
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