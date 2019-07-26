RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ФІДОБАНК: взаємодопомога,
радимося, об'єднуємося

ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 2144214521462147

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ФІДОБАНК: взаємодопомога, радимося, об'єднуємося 3.3 5 275
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
27
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
78
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 02:08

  lubopytnaya написав:ТОВАРНИЙ ЗНАК ЗА 4 МЛН ДОЛАРІВ США ТА ІНШІ НОУ-ХАУ КОЛИШНІХ ВЛАСНИКІВ «ФІДОБАНКУ»
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... yna-mysnyk


Ненуачо? И сами пожили и нам дали попикничковать.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8680
З нами з: 16.11.11
Подякував: 655 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 07:30

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) повідомляє про зміну адреси для листування та прийому громадян ПУАТ «ФІДОБАНК».

Адреса для листування та прийому громадян ПУАТ «ФІДОБАНК» є наступною: бульвар Тараса Шевченка, 8/26, м. Київ, 01004.

У зв’язку з переїздом банку змінився контактний номер телефону. Актуальний номер телефону: (044) 593-00-22.

Нагадуємо, що уповноважена особа Фонду на ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК» Коваленко Олександр Володимирович проводить особистий прийом громадян кожної робочої середи з 15:00 до 17:00 за попереднім записом, який здійснюється в робочі дні за телефоном ПУАТ «ФІДОБАНК»: (044) 593-00-22.

Довідкова інформація за номером телефону ПУАТ «ФІДОБАНК»: (044) 593-00-22, (044) 593-00-50.
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... t-fidobank
la9
 
Повідомлень: 1417
З нами з: 02.07.09
Подякував: 241 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2144214521462147
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.