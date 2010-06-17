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ФІДОБАНК (у
стадії ліквідації)

ФІДОБАНК (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ФІДОБАНК (у стадії ліквідації) 3.3 5 276
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
27
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
78
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 02:08

  lubopytnaya написав:ТОВАРНИЙ ЗНАК ЗА 4 МЛН ДОЛАРІВ США ТА ІНШІ НОУ-ХАУ КОЛИШНІХ ВЛАСНИКІВ «ФІДОБАНКУ»
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... yna-mysnyk


Ненуачо? И сами пожили и нам дали попикничковать.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 07:30

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) повідомляє про зміну адреси для листування та прийому громадян ПУАТ «ФІДОБАНК».

Адреса для листування та прийому громадян ПУАТ «ФІДОБАНК» є наступною: бульвар Тараса Шевченка, 8/26, м. Київ, 01004.

У зв’язку з переїздом банку змінився контактний номер телефону. Актуальний номер телефону: (044) 593-00-22.

Нагадуємо, що уповноважена особа Фонду на ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК» Коваленко Олександр Володимирович проводить особистий прийом громадян кожної робочої середи з 15:00 до 17:00 за попереднім записом, який здійснюється в робочі дні за телефоном ПУАТ «ФІДОБАНК»: (044) 593-00-22.

Довідкова інформація за номером телефону ПУАТ «ФІДОБАНК»: (044) 593-00-22, (044) 593-00-50.
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... t-fidobank
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:15

Получал дистанционно по айбоксу через Пумбу. После получения выплаты пришло пуш сообщение от пумбы с пометкой Фидобанка и необходимостью акуализировать данные в ближайшем отделении для получения выплаты. С чего бы это??
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:40

Re: ФІДОБАНК (у стадії ліквідації)

la9 написав:Получал дистанционно по айбоксу через Пумбу. После получения выплаты пришло пуш сообщение от пумбы с пометкой Фидобанка и необходимостью акуализировать данные в ближайшем отделении для получения выплаты. С чего бы это??
Мені таке ж по Михайловькому писало 2 рази. Хоча там нічого не залишав
2XL
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Повідомлень: 3853
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:43

  2XL написав:
la9 написав:Получал дистанционно по айбоксу через Пумбу. После получения выплаты пришло пуш сообщение от пумбы с пометкой Фидобанка и необходимостью акуализировать данные в ближайшем отделении для получения выплаты. С чего бы это??
Мені таке ж по Михайловькому писало 2 рази. Хоча там нічого не залишав
У меня, как раз, там есть пару копеек) Шо, може выплачивают, а тут еще народ не в курсе :mrgreen:
la9
 
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