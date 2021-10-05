ФІДОБАНК (у стадії ліквідації)

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) повідомляє про зміну адреси для листування та прийому громадян ПУАТ «ФІДОБАНК».
Адреса для листування та прийому громадян ПУАТ «ФІДОБАНК» є наступною: бульвар Тараса Шевченка, 8/26, м. Київ, 01004.
У зв’язку з переїздом банку змінився контактний номер телефону. Актуальний номер телефону: (044) 593-00-22.
Нагадуємо, що уповноважена особа Фонду на ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК» Коваленко Олександр Володимирович проводить особистий прийом громадян кожної робочої середи з 15:00 до 17:00 за попереднім записом, який здійснюється в робочі дні за телефоном ПУАТ «ФІДОБАНК»: (044) 593-00-22.
Получал дистанционно по айбоксу через Пумбу. После получения выплаты пришло пуш сообщение от пумбы с пометкой Фидобанка и необходимостью акуализировать данные в ближайшем отделении для получения выплаты. С чего бы это??
la9 написав:Получал дистанционно по айбоксу через Пумбу. После получения выплаты пришло пуш сообщение от пумбы с пометкой Фидобанка и необходимостью акуализировать данные в ближайшем отделении для получения выплаты. С чего бы это??
Мені таке ж по Михайловькому писало 2 рази. Хоча там нічого не залишав
la9 написав:Получал дистанционно по айбоксу через Пумбу. После получения выплаты пришло пуш сообщение от пумбы с пометкой Фидобанка и необходимостью акуализировать данные в ближайшем отделении для получения выплаты. С чего бы это??
Мені таке ж по Михайловькому писало 2 рази. Хоча там нічого не залишав
У меня, как раз, там есть пару копеек) Шо, може выплачивают, а тут еще народ не в курсе