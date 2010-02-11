|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 22 чер, 2025 13:56
Интересно, шо завтра на рынках будет на таких бодрых новостях…
Наверно , тишь да гладь…
Freza
Повідомлень: 2235
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 339 раз.
Додано: Нед 22 чер, 2025 20:16
jabba написав:The_Rebel
основная причина что оно сейчас менее интересно чем золото - это конская разница между биржей и налом сейчас и тут. Когда упали на бирже до 30 и ниже на тарифах Трампа в апреле - тогда конечно цена была сладкая. Но физического дешево не купить а металлические счета в банках с возможностью купить на бирже в Украине с начала войны не работают. А онлайн брокеры с переводом денег за границу - для большинства с этой ветки несовместимы как гений и злодейство. Тут народ привык держать физмет в руках и даже не исключаю что некоторые его еще и гладят и ласкают.
покупайте лом столовый)
цена будет примерно по бирже сейчас в пересчете на чистоту. ликвидность тоже неплохая.
проблема серебра в том, что по хорошей цене его в обьеме скинуть весьма трудно будет, если речь идет о сотне-другой тысяч баксов
smdtranz
Повідомлень: 641
З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 112 раз.
Додано: Пон 23 чер, 2025 14:05
smdtranz
Как же, помним Ваши высказывания год назад что в случае роста спроса не будет вообще и только вывозить за бугор. И шо? вместо минус 7% стало +15%.
Столовое интересно только тем, кто его сам в состоянии почистить и перелить в слитки. Ни один инвестор нормальный с столовым связываться не станет.
jabba
Повідомлень: 4927
З нами з: 18.12.08
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 371 раз.
Додано: Вів 24 чер, 2025 10:42
jabba написав:smdtranz
Как же, помним Ваши высказывания год назад что в случае роста спроса не будет вообще и только вывозить за бугор. И шо? вместо минус 7% стало +15%.
Столовое интересно только тем, кто его сам в состоянии почистить и перелить в слитки. Ни один инвестор нормальный с столовым связываться не станет.
про рост и спрос мы сможем говорить тогда, когда он покроет хотя бы маржу обменок, толкающих бракодельский юмикор. весной при бирже в косарь они продавали по 1.35 долл, а сейчас при бирже в 1150 почем покупают?
например почем будут брать при бирже в 1500
в то время как лом ходит в районе биржи, с маржой в 20 баксов кг. понимаю, что с ним работать не удобно, но какая страна, такие и инвестиции.
smdtranz
Повідомлень: 641
З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 112 раз.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:12
Вот вам и красная свеча, кто там ждал…
Freza
Повідомлень: 2235
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 339 раз.
Додано: Суб 12 лип, 2025 18:56
Ну як вам срібло? Ще не вичерпало своє зростання?
ihorsic
Повідомлень: 1443
З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 75 раз.
Додано: Вів 22 лип, 2025 14:10
Как рассказали в стартапе из Сан-Франциско Marathon Fusion, который специализируется на использовании ядерного синтеза для получения энергии, нейтроны, высвобождающиеся в результате термоядерных реакций, можно использовать для получения золота с помощью процесса, известного как ядерная трансмутация, пишет Financial Times.
В компании предлагают добавить изотоп ртути-198 и использовать высокоэнергетические нейтроны для превращения его в ртуть-197, который примерно за 64 часа распадается на золото-197, единственный стабильный изотоп этого металла.
Будущие термоядерные электростанции, использующие этот подход, смогут производить 5000 кг золота в год на каждый гигаватт вырабатываемой электроэнергии, уверены в Marathon Fusion. По их оценкам, при текущих ценах это количество золота будет стоить примерно столько же, сколько вырабатываемая электроэнергия, что потенциально удвоит доход электростанции.
Freza
Повідомлень: 2235
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 339 раз.
Додано: Вів 22 лип, 2025 15:09
Freza написав:
Вот вам и красная свеча, кто там ждал…
Що до цього спонукало?
"Пояснення аналітиків" не пояснюють чому імпульсами і тільки зараз, влітку
Visky
Повідомлень: 1727
З нами з: 27.04.10
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 199 раз.
Додано: Вів 22 лип, 2025 15:11
Freza написав:
Как рассказали в стартапе из Сан-Франциско Marathon Fusion, который специализируется на использовании ядерного синтеза для получения энергии, нейтроны, высвобождающиеся в результате термоядерных реакций, можно использовать для получения золота с помощью процесса, известного как ядерная трансмутация, пишет Financial Times.
В компании предлагают добавить изотоп ртути-198 и использовать высокоэнергетические нейтроны для превращения его в ртуть-197, который примерно за 64 часа распадается на золото-197, единственный стабильный изотоп этого металла.
Будущие термоядерные электростанции, использующие этот подход, смогут производить 5000 кг золота в год на каждый гигаватт вырабатываемой электроэнергии, уверены в Marathon Fusion. По их оценкам, при текущих ценах это количество золота будет стоить примерно столько же, сколько вырабатываемая электроэнергия, что потенциально удвоит доход электростанции.
Алхімія 21 ст.? Мабуть з таким самим результатом
Visky
Повідомлень: 1727
З нами з: 27.04.10
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 199 раз.
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:11
jabba написав:SAndriy1
То что ожидал и прогнозировал в прошлом году - достигнуто очень резво, с огромным опережением графика. Видя безумца во главе Америки и его абсолютно некомпетентное окружение, боящееся сказать Великому Кормчему даже слово возражения на его действия - я не удивлюсь (коль Трамп будет продолжать в том же духе) если мы достигнем в этом году 5000 и в течении 3 лет и 10,000. Похоже что хана нашему баксу с таким президентом.
Только никому. Тссс. Еще с ДжиПи Морган и Голдман Сакс мне не звонили советоваться, этот осторожный прогноз пока никто не скопировал.
Цели прежние.
jabba
Повідомлень: 4927
З нами з: 18.12.08
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 371 раз.
