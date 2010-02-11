RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:56

Интересно, шо завтра на рынках будет на таких бодрых новостях…
Наверно , тишь да гладь…
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 20:16

  jabba написав:The_Rebel основная причина что оно сейчас менее интересно чем золото - это конская разница между биржей и налом сейчас и тут. Когда упали на бирже до 30 и ниже на тарифах Трампа в апреле - тогда конечно цена была сладкая. Но физического дешево не купить а металлические счета в банках с возможностью купить на бирже в Украине с начала войны не работают. А онлайн брокеры с переводом денег за границу - для большинства с этой ветки несовместимы как гений и злодейство. Тут народ привык держать физмет в руках и даже не исключаю что некоторые его еще и гладят и ласкают. :mrgreen:

покупайте лом столовый)
цена будет примерно по бирже сейчас в пересчете на чистоту. ликвидность тоже неплохая.
проблема серебра в том, что по хорошей цене его в обьеме скинуть весьма трудно будет, если речь идет о сотне-другой тысяч баксов



покупайте лом столовый)
цена будет примерно по бирже сейчас в пересчете на чистоту. ликвидность тоже неплохая.
проблема серебра в том, что по хорошей цене его в обьеме скинуть весьма трудно будет, если речь идет о сотне-другой тысяч баксов
1
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 14:05

smdtranz Как же, помним Ваши высказывания год назад что в случае роста спроса не будет вообще и только вывозить за бугор. И шо? вместо минус 7% стало +15%. :mrgreen:
Столовое интересно только тем, кто его сам в состоянии почистить и перелить в слитки. Ни один инвестор нормальный с столовым связываться не станет.
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 10:42

  jabba написав:smdtranz Как же, помним Ваши высказывания год назад что в случае роста спроса не будет вообще и только вывозить за бугор. И шо? вместо минус 7% стало +15%. :mrgreen:
Столовое интересно только тем, кто его сам в состоянии почистить и перелить в слитки. Ни один инвестор нормальный с столовым связываться не станет.


про рост и спрос мы сможем говорить тогда, когда он покроет хотя бы маржу обменок, толкающих бракодельский юмикор. весной при бирже в косарь они продавали по 1.35 долл, а сейчас при бирже в 1150 почем покупают?
например почем будут брать при бирже в 1500

в то время как лом ходит в районе биржи, с маржой в 20 баксов кг. понимаю, что с ним работать не удобно, но какая страна, такие и инвестиции.
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:12

Вот вам и красная свеча, кто там ждал…
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 18:56

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Ну як вам срібло? Ще не вичерпало своє зростання?
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 14:10

Как рассказали в стартапе из Сан-Франциско Marathon Fusion, который специализируется на использовании ядерного синтеза для получения энергии, нейтроны, высвобождающиеся в результате термоядерных реакций, можно использовать для получения золота с помощью процесса, известного как ядерная трансмутация, пишет Financial Times.

В компании предлагают добавить изотоп ртути-198 и использовать высокоэнергетические нейтроны для превращения его в ртуть-197, который примерно за 64 часа распадается на золото-197, единственный стабильный изотоп этого металла.

Будущие термоядерные электростанции, использующие этот подход, смогут производить 5000 кг золота в год на каждый гигаватт вырабатываемой электроэнергии, уверены в Marathon Fusion. По их оценкам, при текущих ценах это количество золота будет стоить примерно столько же, сколько вырабатываемая электроэнергия, что потенциально удвоит доход электростанции.
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:09

  Freza написав:Вот вам и красная свеча, кто там ждал…

Що до цього спонукало?
"Пояснення аналітиків" не пояснюють чому імпульсами і тільки зараз, влітку
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:11

  Freza написав:Как рассказали в стартапе из Сан-Франциско Marathon Fusion, который специализируется на использовании ядерного синтеза для получения энергии, нейтроны, высвобождающиеся в результате термоядерных реакций, можно использовать для получения золота с помощью процесса, известного как ядерная трансмутация, пишет Financial Times.

В компании предлагают добавить изотоп ртути-198 и использовать высокоэнергетические нейтроны для превращения его в ртуть-197, который примерно за 64 часа распадается на золото-197, единственный стабильный изотоп этого металла.

Будущие термоядерные электростанции, использующие этот подход, смогут производить 5000 кг золота в год на каждый гигаватт вырабатываемой электроэнергии, уверены в Marathon Fusion. По их оценкам, при текущих ценах это количество золота будет стоить примерно столько же, сколько вырабатываемая электроэнергия, что потенциально удвоит доход электростанции.
Алхімія 21 ст.? Мабуть з таким самим результатом
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:11

  jabba написав:SAndriy1 То что ожидал и прогнозировал в прошлом году - достигнуто очень резво, с огромным опережением графика. Видя безумца во главе Америки и его абсолютно некомпетентное окружение, боящееся сказать Великому Кормчему даже слово возражения на его действия - я не удивлюсь (коль Трамп будет продолжать в том же духе) если мы достигнем в этом году 5000 и в течении 3 лет и 10,000. Похоже что хана нашему баксу с таким президентом.

Только никому. Тссс. Еще с ДжиПи Морган и Голдман Сакс мне не звонили советоваться, этот осторожный прогноз пока никто не скопировал. :mrgreen:

Цели прежние.

Только никому. Тссс. Еще с ДжиПи Морган и Голдман Сакс мне не звонили советоваться, этот осторожный прогноз пока никто не скопировал. :mrgreen:

Цели прежние.
