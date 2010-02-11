RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2277227822792280
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 20:51

  jabba написав:А что вы имеете ввиду под мультипликатором? Плечо?

Существует ли норма обязательного резервирования физического золота при работе банков с бумажным ?
tumos
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 09:30

  tumos написав:
  jabba написав:А что вы имеете ввиду под мультипликатором? Плечо?

Существует ли норма обязательного резервирования физического золота при работе банков с бумажным ?

А вам зачем это? Банк по другим нормамативам не может иметь такого размера открытые позиции в золоте, чтобы рост даже в несколько раз угрожал бы стабильности банка. А если позиция закрытая - так купят резанные бруски за настоящее золото и выдадут полоумному клиенту, который решит настоящее золото променять на дурацкие чушки. Это во первых.
И во вторых - зачем вам вообще резанные бруски, если у вас будет настоящее бумажное золото? В пятницу в стране настоящее было дороже резанных чушек. И так и должно быть - ведь чтобы сделать резанные чушки настоящим бумажным золотом - надо комиссию платить. Чушки чтоб продать и выйти в деньги - проверки нужны, взвешивания, аппаратура, эксперты и прочий гемор. Настоящее же бумажное золото не требует этих танцев с бубном.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4942
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 00:51

  jabba написав:А вам зачем это? Банк по другим нормамативам не может иметь такого размера открытые позиции в золоте, чтобы рост даже в несколько раз угрожал бы стабильности банка. А если позиция закрытая - так купят резанные бруски за настоящее золото и выдадут полоумному клиенту, который решит настоящее золото променять на дурацкие чушки. Это во первых.
И во вторых - зачем вам вообще резанные бруски, если у вас будет настоящее бумажное золото? В пятницу в стране настоящее было дороже резанных чушек. И так и должно быть - ведь чтобы сделать резанные чушки настоящим бумажным золотом - надо комиссию платить. Чушки чтоб продать и выйти в деньги - проверки нужны, взвешивания, аппаратура, эксперты и прочий гемор. Настоящее же бумажное золото не требует этих танцев с бубном.

Значит количество бумажного золота превышает размер физического непонятно в сколько раз. А подкрепляется бумажное золото NFT-картинкой бруска. Шучу.
tumos
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 11:51

tumos Конечно же нет. Бумажного настоящего золота в мире мизер по сравнению с запасами резанных брусков и кругляшков и гнутых бранзулеток. Любой хозяин бранзулеток и резанных брусков мечтает, чтобы его золото было настоящим бумажным да еще в приличном банке в приличной стране. Но могут это не только лишь все.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4942
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 15:49

  jabba написав:tumos Конечно же нет. Бумажного настоящего золота в мире мизер по сравнению с запасами резанных брусков и кругляшков и гнутых бранзулеток. Любой хозяин бранзулеток и резанных брусков мечтает, чтобы его золото было настоящим бумажным да еще в приличном банке в приличной стране. Но могут это не только лишь все.


Я слышал про следующие разновидности бумажного золота:
- фьючерсы на золото;
- паи в ETF;
- металлический счет в банке

Уточнить можете какое бумажное золото самое настоящее (которого мизер) ?
tumos
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:27

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

ценность металлического золота подкреплена фундаментальными вещами — а именно неискоренимой тягой хомо сапиенсов к блестяшкам и всяким ярким цацкам.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 646
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 11:41

  tumos написав:
  jabba написав:tumos Конечно же нет. Бумажного настоящего золота в мире мизер по сравнению с запасами резанных брусков и кругляшков и гнутых бранзулеток. Любой хозяин бранзулеток и резанных брусков мечтает, чтобы его золото было настоящим бумажным да еще в приличном банке в приличной стране. Но могут это не только лишь все.


Я слышал про следующие разновидности бумажного золота:
- фьючерсы на золото;
- паи в ETF;
- металлический счет в банке

Уточнить можете какое бумажное золото самое настоящее (которого мизер) ?

Cамое настоящее - металлический счет в банке. Можно и продать на бирже и снять налом и перечислить в другой банк.
Но не подпадает под страхование вкладов. И не только у нас - в США например тоже не подпадает.
Ну так резаные бруски тоже несут риски - кражи например, даже из банковской ячейки.
А самое удобное для краткосрочной или среднесрочной спекуляции - фьючерсы а еще лучше CFD или прочее безпоставочное. Вариант ЕTF примерно туда же но шо там с рисками ємитента - не скажу.
Но здесь и сейчас все это уже или недоступно или нелегально. То ли дело раньше - хочешь счет в банке, хочешь торговля онлайн в Укргазбанке. Так что обсуждать преимущества настоящего золота над резанными брусками большинству теперь остается только теоретически.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4942
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 22:14

  jabba написав:Cамое настоящее - металлический счет в банке. Можно и продать на бирже и снять налом и перечислить в другой банк.
Но не подпадает под страхование вкладов.

А почему бы, находясь в вашей системе оценок, титул самого настоящего не присвоить ETF фонду, который владеет физическим
золотом (SPDR Gold Trust, iShares Gold Trust, SPDR Gold Shares b и т.д. ) ? Вроде фонды гарантируют , что их обязательства перед инвесторами обеспечены запасами золота на 100 %.

  jabba написав: Так что обсуждать преимущества настоящего золота над резанными брусками большинству теперь остается только теоретически.

Так мы и обсуждаем теорию. )
tumos
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 09:24

tumos Это уже не теория а или фантастика или уголовщина. :(

И забудьте слово из 19 века "обеспечены". Никому ваше обеспечение кроме вас не нужно. Людям кто вкладывается в золото само золото не нужно вообще - нужны потом за него баксы, да чтобы больше, чем оно стоило при покупке. :mrgreen:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4942
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 17:39

  jabba написав:tumos Это уже не теория а или фантастика или уголовщина. :(

И забудьте слово из 19 века "обеспечены". Никому ваше обеспечение кроме вас не нужно. Людям кто вкладывается в золото само золото не нужно вообще - нужны потом за него баксы, да чтобы больше, чем оно стоило при покупке. :mrgreen:


Неожиданно.
Фантастика легко проверяется в сети.
SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD) offer investors an innovative, relatively cost efficient and secure way to access the gold market. Originally listed on the New York Stock Exchange in November of 2004, and traded on NYSE Arca since December 13, 2007, SPDR® Gold Shares is the largest physically backed gold exchange traded fund (ETF) in the world. SPDR® Gold Shares also trade on the Singapore Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, The Stock Exchange of Hong Kong and the Mexican Stock Exchange (BMV).
https://www.spdrgoldshares.com/

Что касается уголовщины, то акционерами (пайщиками) являютя BlackRock, Goldman Sachs.
tumos
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2277227822792280
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банківські метали у вигляді монет (золото і срібло) 1 ... 26, 27, 28
Andrey_Gold » Чет 11 лют, 2010 15:26
279 119932
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2016 16:33
pursuitss
Банківські метали Тернопіль
Anonymous » Сер 05 лют, 2014 16:34
1 7422
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2014 15:44
Модератор
Вопрос к ЗНАТОКАМ! Про бриллианты. 1, 2, 3
Пионер » Пон 18 лис, 2013 19:30
20 12482
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2014 18:38
yarg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9680)
11.09.2025 17:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.