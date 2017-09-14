Letusrock написав:до речі тема Ірини Заруцької на форумі не розкрита? Чи тут всі агенти Сороса, тому й мовчать тихенько? P.S. Плюс ще й Чарлі Кірк
а що розкривати - неадекватна людина вбила іншу людину - таке на жаль трапляється. схоже вбивця психічно хворий. дехто ще може звернути увагу на колір шкіри. Сорос тут до чого? Тобі це теж голоса в голові розповіли?
а Кірк - ознака того, що градус політичного протистояння в США надто високий (й до чого тут Трамп?). їм треба шукати компроміси, а не розповідати що все погане через попередників демократів - довго таке не працює...
Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года около половины первого часа дня в городе Даллас (штат Техас).
Роберт Кеннеді помер 6 червня 1968 року після смертельного вогнепального поранення, одержаного 5 червня відразу після виголошення ним промови з приводу перемоги на попередніх виборах у штаті Каліфорнія. Він був смертельно поранений у праву частину потиличної частки голови пострілом із близької відстані на кухні готелю «Амбасадор» (при цьому поранення отримали ще п'ятеро людей). Роберт Кеннеді помер наступного дня у віці 42 років.
Це якийсь спортивний спарінг, чи затримка і доставка людини яка в розшуку? То до чого тут осуд «натовп на одного»? Може і поліцейські злочинця повинні затримувати через демонстративне викидання в бік пістолета і махачем 1 на 1? Що ти верзеш?
хто і скільки разів вдарив кулаком по голові, чи по ребрах...
Так може не потрібно чинити спротив? Ти теж вищав в ТЦК, кусав за руки воєнкома? Ні? А чому?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 11 вер, 2025 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Це якийсь спортивний спарінг, чи затримка і доставка людини яка в розшуку? То до чого тут осуд «натовп на одного»? Може і поліцейські злочинця повинні затримувати через демонстративне викидання в бік пістолета і махачем 1 на 1? Що ти верзеш?
хто і скільки разів вдарив кулаком по голові, чи по ребрах...
Так може не потрібно чинити спротив? Ти теж вищав в ТЦК, кусав за руки воєнкома? Ні? А чому?
Все би то так, як ти кажеш, але!!! Але є НЮАНС! Якби це робила поліція - ну таке... мало лі, правопорушника/злочинця затримують. Але це роблять ті, які НЕ мають права це робити!!! Ось в чому куєта!