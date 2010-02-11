|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 12 вер, 2025 09:42
tumos Уголовщина - из Украины отправить деньги в Голдман Сакс. Или куда либо вообще в сколько нибудь значимой сумме. Не по американским законам (и то вопросы к происхождению и там будут) - как по украинским законам и нормам.
И именно тем кто покупает паи золото как раз и не нужно от слова вообще - иначе они не паи купили бы а физмет в банке и зарыли бы под кактусом. Паевый фонд я так подозреваю может так же обанкротиться и послать лесом держателей паев как и банк с металлическим счетом и по барабану что там чем якобы обеспечено.
Как то так.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:15
Для ценителей самого настоящего…
$930 млрд может ожидать «трансформационный» сдвиг: Всемирный совет по золоту (WGC) намерен оцифровать металл, пишет CNBC.
На прошлой неделе WGC представил предложение по запуску токенов Pooled Gold Interest (PGI), обеспеченных физическими золотыми слитками, хранящимися в Лондоне. Их можно будет использовать для торговли слитками и в качестве залога.
По словам Майка Освина, глобального руководителя по рыночной структуре и инновациям в WGC, обращаемые PGI дадут участникам рынка юридически закрепленное право собственности на хранящееся в хранилищах золото и впервые позволят покупать доли в 400‑унцовых слитках.
«Это способ зайти на рынок и держать цифровое представление золота с полным юридическим правом и полной уверенностью, что золото там есть», — сказал он.
«Их можно использовать просто как инвестицию. Их можно использовать как залог. Мы считаем, что это увеличит участие в рынке благодаря новым сценариям использования», — сказал он CNBC в среду по телефону.
Спрос на золото уже резко вырос в этом году: волатильность на рынках, рост геополитической напряженности и макроэкономическая нервозность подняли цены на рекордные уровни.
По данным WGC, рынок Loco London — золото, физически хранящееся в лондонских хранилищах, — на 30 июня составлял 8 776 тонн стоимостью $927,5 млрд. В Лондоне проходит клиринг в среднем 20 млн унций в день, однако видение цифрового золота у совета идет дальше.
«Пока что все сфокусировано на Великобритании, — сказал Освин. — Но, разумеется, это будет распространяться — это амбиция. Мы изучаем и другие юрисдикции, как это будет работать в США и в других странах».
В опубликованном на этой неделе документе white paper WGC изложил свое видение цифрового золота, назвав инициативу «уникальной возможностью переформатировать текущий ландшафт».
Однако Расс Моулд, инвестиционный директор AJ Bell, считает, что реакция рынка на цифровую форму золота может быть прохладной или даже негативной.
«WGC может считать это важной вехой, стремясь сохранить значимость драгоценного металла в мире, где сейчас на подъеме криптовалюты и стейблкоины», — сказал он в письме.
«Но истинных „золотых жуков“ это может не волновать, они не увидят смысла или даже встревожатся».
Моулд отметил, что привлекательность металла для «быков по золоту» в том, что это физический актив, предложение которого растет медленно, тогда как «денежная масса может взлететь нажатием кнопки».
Додано: Вів 16 вер, 2025 22:27
Золото рекордно подорожчало (навряд чи колись було, щоб воно було майже втричі дорожче платини), а європейська фонда валиться (при тому, що американська зростає). Вже вирішено, що путлер нападатиме на Польщу і Балтику?
1
Додано: Сер 17 вер, 2025 10:57
hxbbgaf написав:
Золото рекордно подорожчало (навряд чи колись було, щоб воно було майже втричі дорожче платини), а європейська фонда валиться (при тому, що американська зростає). Вже вирішено, що путлер нападатиме на Польщу і Балтику?
Счет идет на недели?(с)
Если что - посмотрите на соотношение золота к платине в прошлом году. Примерно то же самое. И вспомните как переводится с испанского платина - серебришко. Что предполагает соответственную цену во времена завовевания Америки - меньше цены серебра.
Додано: Сер 17 вер, 2025 15:24
Ну шо, сегодня все рынки ,камнем вниз вечером
Как там…покупай на слухах, продавай на новостях
Если Паша чекушку (0,25) принесет, то такое
0,5 интересней …
Будет видать , после решения, скромный рост минут на 20 и потом камнем на дня два три
Додано: Сер 17 вер, 2025 22:08
І що це буде шанс купити золото на просіданні?
Додано: Чет 18 вер, 2025 02:39
Можливо, але 0,25 то малі хвилі
Додано: Чет 18 вер, 2025 10:47
Купят, было бы за шо)
Додано: Чет 18 вер, 2025 10:48
🟡Вчера после объявления о снижении ставки ФРС цена на мгновение даже заглянула выше $3700 за унцию. Но, видимо, ей на такой высоте не понравилось, и она быстро спустилась.
Казалось бы, Пауэлл и компания сделали то, что рынок от них ждал: снизили ставку на 0,25%, спрогнозировали еще 2 снижения до конца года. Именно на этих ожиданиях и ослаблении доллара цены рванули вверх в сентябре.
Однако, получив то, что хотел, рынок оказался в растерянности. Причин, почему золото обязано расти дальше без остановки, не видно, а технически оно сильно перекуплено.
🚩Какую-то коррекцию мы, пожалуй, все-таки увидим. Возможно, даже сходим протестировать сверху весенний максимум. Впрочем, сейчас он уже далековато внизу.
В высокоспекулятивной стратегии в приложении мы закрыли лонги по золоту и серебру. Во фьючерсах, вероятно, тоже сократим.
Но ненадолго.
Здоровая коррекция рынку, конечно, нужна. Однако фундаментальные причины роста золота никуда не ушли. Тот же Пауэлл отметил, инфляция недавно ускорилась и все еще остается высокой.
✅Инфляция и снижение ставок — идеальное сочетание для золота.
✅Доллар тоже внушает все меньше доверия. Как и американский долг. Недавно Goldman Sachs отметил, что даже если всего 1% средств частных фондов уйдет из Treasuries в золото, то цены на этот драгметалл могут взлететь до $5 тыс.
Так что рост золота продолжится. Но пока рынку нужно немного успокоиться и остыть.
