Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:29

  smdtranz написав:масло сегодня берут по 120 баксов, все что выше это или штамп мелкий или какой-то лох
реально без мороки литье или без упаковки или какой-то другой металл 999 по 119.5-120 реально отдать.

лом любой пробы -1% переработка если с улицы. может с кого 1.5-2% снимут. но порядок цен таков.

причем конторы, торгующие слитками, с улицы на тот же штамп заряжают 115-117 на приемку. надо не забывать торговаться

В Днепре штамп 50 и 100 грамм берут по 123 за грамм, продажа 100 по 125,5 и 50 по 126
