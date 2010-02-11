|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:51
hxbbgaf Американцы практически в фонде как раз пенсии и получают - пенсионные фонды как раз туда и вкладываются. Как и сбережения на старость у кого они есть.
Ну а станки шумят круглосуточно чтобы работникам выплачивать зарплаты вдвое больше чем на аналогичных работах в Европе. И от нереальных зарплат деньги уже идут в фонду - или прямо или опосредованно.
Ну а по поводу упреков шо вместо 1600 ждали 850 и не купили по 1080 - это уже придираетесь. Главное направление было предсказано правильно.
jabba
- Повідомлень: 4981
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 377 раз.
