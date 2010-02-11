RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2289229022912292
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:35

  Victor8 написав:Если не ошибаюсь, то через границу можно провозить 500 г золота (или платины) на человека.
Раньше так было (где-то читал об этом), как сейчас - точно не скажу.
Речь про банковские слитки. Квитанции из банка обязательны)

Там ещё что-то было про монеты из драгоценных металлов, определенной (высокой) пробы, не представляющих культурную или историческую ценность.
Но, что точно - сказать не могу.
Возможно, эксперты подскажут.



слышал про лайфхак, связанный с монетами типа кленового листа или кенгуру
якобы их можно перемещать через границу килограммами, ибо там номинал 50 канадских баксов. А поскольку это действительное средство платежа, то считается именно по номиналу, а не по весу металла.
но за достоверность не ручаюсь, возможно не проканает :mrgreen:
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 665
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:27

  smdtranz написав:
  Victor8 написав:Если не ошибаюсь, то через границу можно провозить 500 г золота (или платины) на человека.
Раньше так было (где-то читал об этом), как сейчас - точно не скажу.
Речь про банковские слитки. Квитанции из банка обязательны)

Там ещё что-то было про монеты из драгоценных металлов, определенной (высокой) пробы, не представляющих культурную или историческую ценность.
Но, что точно - сказать не могу.
Возможно, эксперты подскажут.



слышал про лайфхак, связанный с монетами типа кленового листа или кенгуру
якобы их можно перемещать через границу килограммами, ибо там номинал 50 канадских баксов. А поскольку это действительное средство платежа, то считается именно по номиналу, а не по весу металла.
но за достоверность не ручаюсь, возможно не проканает :mrgreen:

Мне также попадалась информация о том, что из Канады в США один человек так перевозил золотые монеты (Золота монета 1oz Кленовий Лист 50 доларів Канада).
Сказал на границе, что у монет есть номинал, и его пропустили в США без вопросов...

Насколько это правда - точно сказать не могу :roll:
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:44

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Это не правда. Монеты из золота считаются инвестиционными металлами, если они не используются, как обычные деньги в обращении. Поэтому оценку производят по рыночной стоимости золота, а не по номиналу.
Richi
 
Повідомлень: 1773
З нами з: 25.09.08
Подякував: 934 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 23:09

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Доброго вечора шановні.
Ну що як бачимо пішла корекція.
Ну що жаба давай покажи свої знання а не пихатість спрогнозуй глубину просідання.
ihorsic
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:06

ihorsic Я не тактик а стратег. (с) У меня нет доступа к настоящему золоту, как и у подавляющего большинства присутствующих. А с резанными брусками пипсовать на рыночном шуме в 100 баксов на унции - не получится. Тем более в условиях дефицита.
Глубина отката для меня никакого значения не имеет. Покупать мне естественно уже давно не за шо (все что можно уже куплено) а для продажи хотелось бы дождаться 5000 или близко.
По ощущениям - ото шо было в районе 3950 - ото и весь откат. Сегодня нонфармы - предчувствия шо опять "полетим камнем", как любит говорить Чукча. Камнем вверх - к новым хаям.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4997
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2289229022912292
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банківські метали у вигляді монет (золото і срібло) 1 ... 26, 27, 28
Andrey_Gold » Чет 11 лют, 2010 15:26
279 121551
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2016 16:33
pursuitss
Банківські метали Тернопіль
Anonymous » Сер 05 лют, 2014 16:34
1 7765
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2014 15:44
Модератор
Вопрос к ЗНАТОКАМ! Про бриллианты. 1, 2, 3
Пионер » Пон 18 лис, 2013 19:30
20 13330
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2014 18:38
yarg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15046)
10.10.2025 11:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.