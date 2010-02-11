RSS
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:01

Граница между богатеями и не богатеями по золоту четкая. Если человек даже при одинаковой цене за грамм соток и мелочи - полтинники и прочие унцовки, скажет - "мне только сотками, мелочь не интересна" - то перед вами богатей. У него в сейф уже не влазит, куда ему унцовки брать, которые втрое больше места занимают?
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5000
З нами з: 18.12.08
Подякував: 369 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:36

  Freza написав:Давать прогнозы, не мое(
Тем более на вашем фоне…
Есть еще крипта животворящая.

Вы там живы, после пятничной животворяящей криптофеерии? А то говорят злые языки что с пятницы на субботу процент самоубийств и инфарктов среди криптанов превысил все исторические значения. :shock:
А когда нонфармы будут? А то я наивный ждал их в пятницу. Опять перенесли объявление из-за шотдауна?
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5000
З нами з: 18.12.08
Подякував: 369 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:24

  swan forever написав:Richi
вы по делу или просто заняться нечем?

Какие у меня могут быть дела на этом форуме? :shock:
Richi
 
Повідомлень: 1776
З нами з: 25.09.08
Подякував: 934 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:39

  jabba написав:
  Freza написав:Давать прогнозы, не мое(
Тем более на вашем фоне…
Есть еще крипта животворящая.

Вы там живы, после пятничной животворяящей криптофеерии? А то говорят злые языки что с пятницы на субботу процент самоубийств и инфарктов среди криптанов превысил все исторические значения. :shock:
А когда нонфармы будут? А то я наивный ждал их в пятницу. Опять перенесли объявление из-за шотдауна?

Им не платят - они не работают)))
Завтранах)))
Обьявили , что часть служащих агентств выйдут на работу и все таки слабают отчет, но неизвестно когда
SAndriy1
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 17.01.15
Подякував: 413 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:55

Какие нах нонфармы, у ребят шатдаун…
Это разве что частные конторы, но они не маяк для фрс
Freza
 
Повідомлень: 2261
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 11:57

Freza Да и без них нормально. :roll:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5000
З нами з: 18.12.08
Подякував: 369 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:18

  jabba написав:ihorsic Я не тактик а стратег. (с) У меня нет доступа к настоящему золоту, как и у подавляющего большинства присутствующих. А с резанными брусками пипсовать на рыночном шуме в 100 баксов на унции - не получится. Тем более в условиях дефицита.
Глубина отката для меня никакого значения не имеет. Покупать мне естественно уже давно не за шо (все что можно уже куплено) а для продажи хотелось бы дождаться 5000 или близко.
По ощущениям - ото шо было в районе 3950 - ото и весь откат. Сегодня нонфармы - предчувствия шо опять "полетим камнем", как любит говорить Чукча. Камнем вверх - к новым хаям.

Можно предположить, что цифра 5000 USD за унцию золота - вполне достижима.
По факту это +25% к текущей цене.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
1
2
