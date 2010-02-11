|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Додано: Сер 15 жов, 2025 19:23
Спасибо всем большое. Заказал в инд.банк, цена у них на 20 гр такая же, как в обменках. Но еще отдельно узнаю в КИТ.
OlegKos
Додано: Чет 16 жов, 2025 10:56
Китголд взяли за жабры за международные переводы без лицензии.
Конкуренция она такая.
1patron
Додано: Чет 16 жов, 2025 11:37
ihorsic написав:
Доброго ранку шановні колеги. А нікому ситуація з безперервним ростом цін на золото не нагадує пухир? Навіть на тюльпани ціни росли не вічно.
Ага, типичный пузырь. В фазе осведомленности (бдительности).
Вы же грозились недавно пойти и купить?
Или дальше ждете свою коррекцию?
jabba
Додано: Чет 16 жов, 2025 11:43
won написав:
jabba
jabba написав: tumos написав:
Я слышал про следующие разновидности бумажного золота:
- фьючерсы на золото;
- паи в ETF;
- металлический счет в банке
Уточнить можете какое бумажное золото самое настоящее (которого мизер) ?
Cамое настоящее - металлический счет в банке. Можно и продать на бирже и снять налом и перечислить в другой банк.
, Це ви тут щас смієтесся, чи просто так тонко тролите людей?
Якщо ж ви серйозно, то у вас якась інша мова у спілкуванні? Як ви співвіднесли значення слова "настоящее" (справжнє) і "бумажне золото"???
Справжнє золото - це проста речовина з хімічного елементу aurum. Приклад - злиток золота.
Буде цікаво почути ваше тлумачення слова "справжній".
Настоящее золото - это безналичнаяя валюта с символом XAU и кодом 961. Она же "настоящее бумажное золото" (с).
А резанные бруски и гнутые бранзулетки - то не настоящее.
jabba
Додано: Чет 16 жов, 2025 12:31
1patron написав:
Китголд взяли за жабры за международные переводы без лицензии.
Конкуренция она такая.
Типа у кого-то из них есть лицензии на эти нелегальные переводы?
jabba
Додано: Чет 16 жов, 2025 13:06
jabba написав:
Настоящее золото - это безналичнаяя валюта
won написав:
jabba
jabba написав:
Cамое настоящее - металлический счет в банке. Можно и продать на бирже и снять налом и перечислить в другой банк.
, Це ви тут щас смієтесся, чи просто так тонко тролите людей?
Якщо ж ви серйозно, то у вас якась інша мова у спілкуванні? Як ви співвіднесли значення слова "настоящее" (справжнє) і "бумажне золото"???
Справжнє золото - це проста речовина з хімічного елементу aurum. Приклад - злиток золота.
Буде цікаво почути ваше тлумачення слова "справжній".
с символом XAU и кодом 961. Она же "настоящее бумажное золото" (с).
А резанные бруски и гнутые бранзулетки - то не настоящее.
Ясно, на городі бузина, а в Києві дядько.
І головне, що ви ж самі в це вірите... facepalm
Другим людям тіки не пудрьте мізки тут. Справжнє золото - це золото. А похідні фінансові інструменти - це похідні фінансові інструменти.
won
