Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:04

  jabba написав:won
"Вы стоите на самой низшей ступени развития, и вы, в присутствии людей с университетским образованием, позволяете себе, с развязностью совершенно невыносимой, подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости." (С)
:mrgreen:

Ну, зараз 80-90% з університетською освітою вже.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:33

  jabba написав:won
"Вы стоите на самой низшей ступени развития, и вы, в присутствии людей с университетским образованием, позволяете себе, с развязностью совершенно невыносимой, подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости." (С)
:mrgreen:

Ваш комент - то є шедевр. Жаль, не вашого авторства.
По суті по вашій же власній позиції вам додати нічого. Тож і не пудріть людям мізки своїми баснями про найсправжніше золото, яке не золото, а якісь паперці.
« Там, от куда я родом, люди молчат, если им не чего сказать» (с)
  SAndriy1 написав:
  jabba написав:ihorsic А кто не хамил а внимал - уже почти Х2 сделали. 8)
Пока вы все ждете коррекцию для входа.

Та что-то 200 долларов свыше 4000 на унции так быстро прошли за несколько дней, что прям дух захватывает
Я еще пару недель назад купил на криптобиржах PAXG (золото от Паксус) и XAUT (золото от Тезера), привязанные к биржевой стоимости унции - так уже плюс 15%

В телеграммовском кошельке на XAUT до трех унций 25% годовых начисляют до 17 декабря - тоже какая-то копейка капает

Нужно исправить на "300, а может 400 долларов быстро прошли" :mrgreen:
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Такими темпами роста золота скоро каждая цыганка, обвешанная золотом, превратиться в олигарха и будет писать мемуары "Мой путь к финансовой вершине".
Доброго ранку шановні металеві жуки. Давайте обсудимо хто з цієї трійки на зараз має найбільші перспективи подальшого росту. Золото, срібло, платина?
  Victor8 написав:
  jabba написав:ihorsic Я не тактик а стратег. (с) У меня нет доступа к настоящему золоту, как и у подавляющего большинства присутствующих. А с резанными брусками пипсовать на рыночном шуме в 100 баксов на унции - не получится. Тем более в условиях дефицита.
Глубина отката для меня никакого значения не имеет. Покупать мне естественно уже давно не за шо (все что можно уже куплено) а для продажи хотелось бы дождаться 5000 или близко.
По ощущениям - ото шо было в районе 3950 - ото и весь откат. Сегодня нонфармы - предчувствия шо опять "полетим камнем", как любит говорить Чукча. Камнем вверх - к новым хаям.

Можно предположить, что цифра 5000 USD за унцию золота - вполне достижима.
По факту это +25% к текущой цене.
По факту это +25% к текущей цене.

Что мешает предположить 10000 или 100000? Чем золото хуже биткойна? Вы просто сравните. Оба ограничены, но в отличии от биткойна, золото - это реальный метал, который можно пощупать, который более знаком, чем биткойн. Золото хранится в резервах и используется в разных сферах. Так почему биткойн может стоить 100000, а золото нет?
70% биткойнов не оборачиваются в течении 6 месяцев, 30% в течении 5 лет. Чем выше цена, тем меньше желающих продавать, что толкает ещё цену вверх и укрепляет мнение обладателей в правильности приятого решения. У тех же кто стоял в стороне, возникает эффект упущенной выгоды и они начинают впрыгивать в разогнавшейся поезд.
Но золото - это даже не биткойн. Криптовалют много и вопрос лишь в их популярности. Золото сейчас просто догоняет свою реальную стоимость, т.к. инфляция все эти годы шла, а стоимость золота искуственно сдерживали.
  Richi написав:
  Victor8 написав:
  jabba написав:ihorsic Я не тактик а стратег. (с) У меня нет доступа к настоящему золоту, как и у подавляющего большинства присутствующих. А с резанными брусками пипсовать на рыночном шуме в 100 баксов на унции - не получится. Тем более в условиях дефицита.
Глубина отката для меня никакого значения не имеет. Покупать мне естественно уже давно не за шо (все что можно уже куплено) а для продажи хотелось бы дождаться 5000 или близко.
По ощущениям - ото шо было в районе 3950 - ото и весь откат. Сегодня нонфармы - предчувствия шо опять "полетим камнем", как любит говорить Чукча. Камнем вверх - к новым хаям.

Можно предположить, что цифра 5000 USD за унцию золота - вполне достижима.
По факту это +25% к текущей цене.
По факту это +25% к текущей цене.

Что мешает предположить 10000 или 100000? Чем золото хуже биткойна? Вы просто сравните. Оба ограничены, но в отличии от биткойна, золото - это реальный метал, который можно пощупать, который более знаком, чем биткойн. Золото хранится в резервах и используется в разных сферах. Так почему биткойн может стоить 100000, а золото нет?
70% биткойнов не оборачиваются в течении 6 месяцев, 30% в течении 5 лет. Чем выше цена, тем меньше желающих продавать, что толкает ещё цену вверх и укрепляет мнение обладателей в правильности приятого решения. У тех же кто стоял в стороне, возникает эффект упущенной выгоды и они начинают впрыгивать в разогнавшейся поезд.
Но золото - это даже не биткойн. Криптовалют много и вопрос лишь в их популярности. Золото сейчас просто догоняет свою реальную стоимость, т.к. инфляция все эти годы шла, а стоимость золота искусственно сдерживали.

Предполагаю, что цена на золото показывает реальную инфляцию доллара США, пусть и не месяц в месяц, или год в год, но всё же на некоторой длинной дистанции.

Биткоин - больше похож на пузырь, который быстро вырос, но может и быстро сдуться, даже при цене 1 млн за 1 биткоин.
