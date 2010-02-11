RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:34

  1patron написав:jabba Переложиться из серебра в золото идея хорошая, но наличие НДС при покупке
серебра затрудняет дальнейшую обратную конвертацию. А безналичных счетов в драг металлах для быстой продажи одного и покупки другого сейчас почти нет в нашей чудесной стране.

На cfd без проблем, і з ліквідністю, і з точністю до цента, мінус спред (невеликий).
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 10:24

won Это для криптанов без проблем перечислить свои деньги на деревню дедушке через крипту. Для людей, не верящих даже в баксы на бумажном носителе в собственном сейфе - миссия практически невыполнимая. :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 12:15

jabba, а Вы при цене 5000 USD золото продавать будете, или дождетесь 10000 USD за унцию золота?

PS: Объемы можно не озвучивать, всем понятно, что это коммерческая тайна))
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 01:58

Шарлатаны дуреют…

https://m.youtube.com/watch?v=DbxMzBtb1GA
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 10:01

Victor8 5 мало для фиксации. А для сыграть на откате - есть подозрение что откупиться будет не просто, даже если по 5 будет какой-то откат. Ну а 10 - это не быстро. За это время мало ли чего может произойти.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 10:56

Предполагаю, что цена 5000 USD за унцию золота - это психологический уровень.
Если его пройдем, то темпы роста будут еще сильнее.
Посмотрим, конечно, со временем, что будет...
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 11:34

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Похоже где-то прорвался мешок с деньгами. Золото, серебро, медь - все в космос. Дальнейшее прогнозирование затруднительно, так как мы видим деньги, которые льются на рынок металлов, но не видим сколько еще может вылиться и за какое время.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 11:38

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Уверенный монотонный рост с выкупами всех просадок говорит о продолжении тренда, но эта музыка не может быть вечной.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 11:42

1patron а неуемная печать денег? А доу и сипи в космосе? Эта музыка будет вечной.(с)
Ну по крайней мере до района 10К. :roll:
