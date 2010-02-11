На cfd без проблем, і з ліквідністю, і з точністю до цента, мінус спред (невеликий).
Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:34
На cfd без проблем, і з ліквідністю, і з точністю до цента, мінус спред (невеликий).
Додано: Пон 22 гру, 2025 10:24
won Это для криптанов без проблем перечислить свои деньги на деревню дедушке через крипту. Для людей, не верящих даже в баксы на бумажном носителе в собственном сейфе - миссия практически невыполнимая.
Додано: Вів 23 гру, 2025 12:15
jabba, а Вы при цене 5000 USD золото продавать будете, или дождетесь 10000 USD за унцию золота?
PS: Объемы можно не озвучивать, всем понятно, что это коммерческая тайна))
Додано: Сер 24 гру, 2025 01:58
Шарлатаны дуреют…
Додано: Сер 24 гру, 2025 10:01
Victor8 5 мало для фиксации. А для сыграть на откате - есть подозрение что откупиться будет не просто, даже если по 5 будет какой-то откат. Ну а 10 - это не быстро. За это время мало ли чего может произойти.
Додано: Сер 24 гру, 2025 10:56
Предполагаю, что цена 5000 USD за унцию золота - это психологический уровень.
Если его пройдем, то темпы роста будут еще сильнее.
Посмотрим, конечно, со временем, что будет...
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:34
Похоже где-то прорвался мешок с деньгами. Золото, серебро, медь - все в космос. Дальнейшее прогнозирование затруднительно, так как мы видим деньги, которые льются на рынок металлов, но не видим сколько еще может вылиться и за какое время.
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:38
Уверенный монотонный рост с выкупами всех просадок говорит о продолжении тренда, но эта музыка не может быть вечной.
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:42
1patron а неуемная печать денег? А доу и сипи в космосе? Эта музыка будет вечной.(с)
Ну по крайней мере до района 10К.
