Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 11:49

  jabba написав:SAndriy1 Вы куда-то спешите? :roll:

Нет)))
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 12:21

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Золото б’є рекорди — причини
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 15:26

Как и прогнозировал один эксперт на этом форуме - золото уверенно движется к отметке 5000 USD/t.oz

Запасаемся попкорном (с)
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 12:50

  Victor8 написав:Как и прогнозировал один эксперт на этом форуме - золото уверенно движется к отметке 5000 USD/t.oz

Запасаемся попкорном (с)

Это при условии что вы заранее запаслись золотом а еще лучше серебром. :roll:
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 15:49

jabba

имхо из серебра надо скоро выходить
а может и уже начинать

когда цена в день на 100 баксов меняется это нездоровая история
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:11

  jabba написав:
  Victor8 написав:Как и прогнозировал один эксперт на этом форуме - золото уверенно движется к отметке 5000 USD/t.oz

Запасаемся попкорном (с)

Это при условии что вы заранее запаслись золотом а еще лучше серебром. :roll:

У меня есть только попкорн. :D
За драгметаллами - наблюдаю для общего развития и расширения кругозора.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:13

  smdtranz написав:jabba

имхо из серебра надо скоро выходить
а может и уже начинать

когда цена в день на 100 баксов меняется это нездоровая история

Владельцы серебра ждут цену 100 долларов за унцию - и потом будут выходить (это исключительно моё предположение).
